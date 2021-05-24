Названы города-лидеры по лесным пожарам в Подмосковье

В Московской области зафиксировано более чем двукратное снижение количества лесных пожаров, сообщил заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

По его словам, городами-лидерами по возгораниям в лесах являются Балашиха, Раменское, Воскресенск, Солнечногорск и Луховицы, отмечает «Радио 1».

Всего с начала года в Подмосковье произошло более 60 лесных пожаров на общей площади свыше 112 га. Это в 2,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Разин также сообщил, что в регионе уже установлено около 100 видеокамер, которые используются для мониторинга ситуации с лесными пожарами.

Весной 2020 года природные пожары начались одновременно в 63 из 85 российских регионов. Этому, в частности, способствовал режим самоизоляции, введенный из-за распространения коронавируса. Самая тяжелая обстановка была на территории Дальневосточного, Сибирского и Южного федеральных округов.

Как отметил в начале марта глава МЧС России Евгений Зиничев, его ведомство высоко оценивает уровень подготовки Москвы и Московской области к началу пожароопасного периода в 2021 году.

