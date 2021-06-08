Минприроды: Якутия и Иркутская область сильно занизили данные по лесным пожарам

Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что данные со спутника и региональных властей Якутии и Иркутской области по лесным пожарам значительно отличаются, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Из-за обнаруженного занижения статистики министр обратился в Генпрокуратуру. Он отметил, что власти регионов не принимают достаточных мер для борьбы с лесными пожарами.

В Якутию на тушение лесных пожаров отправятся 150 парашютистов-десантников

Отмечается, что в отдельных лесничествах Якутии данные правительства региона отражают сотни гектаров горящего леса, в то время как со спутников видны тысячи гектаров лесных пожаров. По инициативе Минприроды в Якутию направили дополнительные лесопожарные службы из соседних областей.

В прошлом году площадь горения леса составила более шести миллионов гектаров. Это 69,5% от всех лесных пожаров по стране. Однако спасатели тушили только 2% из этого числа. Александр Козлов заявил, что сейчас видны предпосылки повторения прошлогодней ситуации.

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ФОТО: нсн
ТЕГИ:Лесные ПожарыИркутская ОбластьЯкутияМинприроды
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