Минприроды: Якутия и Иркутская область сильно занизили данные по лесным пожарам
Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что данные со спутника и региональных властей Якутии и Иркутской области по лесным пожарам значительно отличаются, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Из-за обнаруженного занижения статистики министр обратился в Генпрокуратуру. Он отметил, что власти регионов не принимают достаточных мер для борьбы с лесными пожарами.
Отмечается, что в отдельных лесничествах Якутии данные правительства региона отражают сотни гектаров горящего леса, в то время как со спутников видны тысячи гектаров лесных пожаров. По инициативе Минприроды в Якутию направили дополнительные лесопожарные службы из соседних областей.
В прошлом году площадь горения леса составила более шести миллионов гектаров. Это 69,5% от всех лесных пожаров по стране. Однако спасатели тушили только 2% из этого числа. Александр Козлов заявил, что сейчас видны предпосылки повторения прошлогодней ситуации.
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