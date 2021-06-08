Минприроды: Якутия и Иркутская область сильно занизили данные по лесным пожарам

Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что данные со спутника и региональных властей Якутии и Иркутской области по лесным пожарам значительно отличаются, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Из-за обнаруженного занижения статистики министр обратился в Генпрокуратуру. Он отметил, что власти регионов не принимают достаточных мер для борьбы с лесными пожарами.