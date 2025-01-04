«БАДы и кадры»: В комитете ГД по охране здоровья рассказали о целях на 2025 год

В декабре 2024 года Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о внесении поправок в Уголовный кодекс РФ, исключающих применение статьи уголовного кодекса о некачественном выполнении услуг в отношение медицинских работников. Однако, по словам собеседника НСН, в предстоящую весеннюю сессию депутаты вновь вернутся к этой теме.

«Мы уже несколько лет с коллегами-врачами, экспертами, депутатами, сенаторами на различных площадках поднимали этот вопрос, говоря о том, что врач не оказывает услугу, он оказывает помощь! Мы – это помогающая профессия. В весеннюю сессию 2025-го года продолжим работу над законопроектом "О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и в первую статью Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей"», - заметил он.

Как добавил Огуль, в 2025 году комитет также продолжит работу по целому ряду других инициатив.

«В следующем году запланирован ряд выездных мероприятий в регионах России - Кемерово, Иркутск, Республика Бурятия, Ростов-на-Дону. Вопросы будут самые разные, о все они будут касаться развития системы здравоохранения России. Также в планах комитета продолжить работу над регулированием суррогатного материнства, обращения лекарственных средств, законом об оплате труда медицинских работников, обеспечения биологической безопасности России», - подытожил он.

Ранее председатель профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников говорил в интервью НСН, что вернуть врачей в систему здравоохранения позволит реформа системы оплаты труда медработников, поскольку важно обеспечить равенство окладов во всех регионах страны.

