«БАДы и кадры»: В комитете ГД по охране здоровья рассказали о целях на 2025 год
В весеннюю сессию депутаты комитета Госдумы по охране здоровья продолжат работу над двумя важными законопроектами, сказал НСН председатель комитета Сергей Леонов.
В весеннюю сессию депутаты комитета Госдумы по охране здоровья примут участие в трех правительственных часах, сообщил в разговоре с НСН председатель комитета Сергей Леонов.
В частности, 5 марта намерены обсудить вопрос нехватки кадров. На 11 июня запланирован правительственный час на тему охраны здоровья школьников и о развитии физической культуры и массового детско-юношеского спорта.
«Один правительственный час будет касаться кадров, медицинских и образовательных организаций. Также запланирован правительственный час, который касается здоровья школьников и развития физической культуры, массово детско-юношеского спорта. Еще будет правительственный час о приоритетах российской демографической политики. Нам предстоит подготовка к этим крупным правительственным часам», - рассказал он.
Как добавил председатель комитета Госдумы по охране здоровья, в весеннюю сессию намерены рассмотреть два важных законопроекта. Инициатива о биологически активных добавках установит перечень БАДов, которые смогут назначать врачи при заболеваниях, список которых установит Минздрав. В первом чтении Госдума приняла инициативу еще 9 июля 2024 года. Помимо прочего, в весеннюю сессию намерены рассмотреть инициативу по производственным аптекам.
«Уже готовятся поправки правительства ко второму чтению инициативы о биологически активных добавках. Законопроект важный, касается регулирования обращения биологически активных добавок, их использования в клинических рекомендациях и назначениях врачей. В планах комитета также работа по законопроекту, связанному с производствами и аптеками. Есть много предложений, которые будут способствовать развитию производственных аптек в регионах. Мы возлагаем большие планы на эту деятельность», - заявил Леонов.
В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль в беседе с НСН пояснил, что контроль в вопросе применения биологических добавок крайне необходим.
«В последние годы в российские больницы поступает множество пациентов с токсическим поражением печени. Если раньше такое серьезное заболевание в большинстве случаев связывали с употреблением алкоголя, то сегодня медицинские эксперты единогласно винят во всем популярные среди населения биологически активные добавки. Люди бесконтрольно применяют БАДы, иногда нанося своему здоровью непоправимый вред. В нашем комитете по охране здоровья прошли серьезные обсуждения этой темы. Мы обязаны навести порядок и уже начали действовать», - сообщил он.
В декабре 2024 года Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о внесении поправок в Уголовный кодекс РФ, исключающих применение статьи уголовного кодекса о некачественном выполнении услуг в отношение медицинских работников. Однако, по словам собеседника НСН, в предстоящую весеннюю сессию депутаты вновь вернутся к этой теме.
«Мы уже несколько лет с коллегами-врачами, экспертами, депутатами, сенаторами на различных площадках поднимали этот вопрос, говоря о том, что врач не оказывает услугу, он оказывает помощь! Мы – это помогающая профессия. В весеннюю сессию 2025-го года продолжим работу над законопроектом "О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и в первую статью Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей"», - заметил он.
Как добавил Огуль, в 2025 году комитет также продолжит работу по целому ряду других инициатив.
«В следующем году запланирован ряд выездных мероприятий в регионах России - Кемерово, Иркутск, Республика Бурятия, Ростов-на-Дону. Вопросы будут самые разные, о все они будут касаться развития системы здравоохранения России. Также в планах комитета продолжить работу над регулированием суррогатного материнства, обращения лекарственных средств, законом об оплате труда медицинских работников, обеспечения биологической безопасности России», - подытожил он.
Ранее председатель профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников говорил в интервью НСН, что вернуть врачей в систему здравоохранения позволит реформа системы оплаты труда медработников, поскольку важно обеспечить равенство окладов во всех регионах страны.
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