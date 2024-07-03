«Не смешивать»: Врачи признали мультивитаминные комплексы бесполезными
Юрий Конев и Алексей Гусев заявили НСН, что принимать витамины при необходимости нужно отдельно и только по назначению врача.
Принимать витамины при необходимости нужно отдельно и только по назначению врача, мультивитаминные комплексы бесполезны и улучшают состояние только на период приема, заявил НСН врач-геронтолог, профессор Юрий Конев.
Исследователи из Национального института онкологии США изучили анкеты почти 400 тысяч сограждан, принимавших витаминные комплексы каждый день в течение как минимум 20 лет. Они пришли к выводу, что это не оказало положительного влияния на продолжительность их жизни. Напротив, риск смерти в этой группе оказался выше на 4%, чем у тех, кто витаминов не принимал.
«Некоторые витамины и минералы конкурируют между собой за рецепторы, совместное применение таких витаминов не поможет. Эффект улучшения состояния происходит за счет тонизирующих добавок, которые входят в состав этих витаминов. Эффект сохраняется на время приема этого комплекса, а потом пропадает. Когда в одной таблетке содержится 15-20 ингредиентов, меня это всегда очень сильно настораживает. Добавки на рынок допускаются по примеру пищевых продуктов, не проходят ряд исследований, как лекарства. Поэтому положительное действие витаминов преувеличено. Что касается вреда, здесь нужно более длительное исследование. В любом случае нужно учитывать совместимость препаратов, не смешивать дозы, принимать отдельно», - рассказал он.
С ним согласился главный врач профилактического центра «Московская медицина» Алексей Гусев, который призвал не принимать витамины без назначения от врача.
«Мультивитаминные комплексы – это широкое понятие, все зависит от производителя, от того, какие именно там витамины, какой состав. Есть витамины, которые надо принимать раздельно, некоторые можно принимать вместе. Врачи назначают комплексы для профилактики заболеваний, когда авитаминоз, это необходимо при определенных заболеваниях. Без назначения врача витамины лучше не покупать. Но здесь также вопрос в квалификации врача», - добавил он.
Ранее специалист по детоксикационному питанию, нутрицолог Юлия Савельева посоветовала употреблять в пищу печень трески при дефиците витамина D в организме, напоминает «Радиоточка НСН».
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