«Не смешивать»: Врачи признали мультивитаминные комплексы бесполезными

Принимать витамины при необходимости нужно отдельно и только по назначению врача, мультивитаминные комплексы бесполезны и улучшают состояние только на период приема, заявил НСН врач-геронтолог, профессор Юрий Конев.

Исследователи из Национального института онкологии США изучили анкеты почти 400 тысяч сограждан, принимавших витаминные комплексы каждый день в течение как минимум 20 лет. Они пришли к выводу, что это не оказало положительного влияния на продолжительность их жизни. Напротив, риск смерти в этой группе оказался выше на 4%, чем у тех, кто витаминов не принимал.