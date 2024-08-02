Без прыжков через «козла»: Тренер Корпан призвала сделать уроки физкультуры более интересными
Важно убедить ребенка, что спорт является не сложным, а интересным занятием, для этого уроки физкультуры должны быть более разнообразными, сказала НСН Марина Корпан.
Интересные уроки физкультуры в школе помогли бы воспитать любовь к спорту в детях, сказала в пресс-центре НСН член Ассоциации заслуженных врачей России, научный сотрудник кафедры физического воспитания и спорта РГУ им. Косыгина, председатель комитета по развитию международных проектов здоровья нации Международного Союза Женщин, главный тренер России по бодифлекс Марина Корпан.
«С психологической точки зрения, когда мы говорим ребенку, женщине или мужчине, что ему надо заняться спортом, в нашем понимании спорт – что-то сложное. Необходимо делать более интересными уроки физкультуры в школе, чтобы ребенок хотел на них ходить. В мое время были потрясающие учителя физкультуры, мы как раз вступили в эпоху аэробики, когда включалась музыка, было интересно, это было чем-то новым. Я помню, как мы ждали урока. Но как только приходили к другому преподавателю и нас заставляли бегать по кругу и прыгать через козла – желание пропадало. Потому и сейчас большая часть детей не хочет этим заниматься, они не понимают, для чего это нужно делать. Важно, чтобы урок проходил в дружелюбной интересной атмосфере», - сообщила она.
Ранее четырехкратный олимпийский чемпион, одиннадцатикратный чемпион мира, лучший спортсмен XX века, обладатель Олимпийского ордена славы и ордена Красной Звезды Александр Тихонов заявил «Радиоточке НСН», что в общеобразовательных школах должно быть как минимум три-четыре урока физкультуры в неделю.
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