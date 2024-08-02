Без прыжков через «козла»: Тренер Корпан призвала сделать уроки физкультуры более интересными

«С психологической точки зрения, когда мы говорим ребенку, женщине или мужчине, что ему надо заняться спортом, в нашем понимании спорт – что-то сложное. Необходимо делать более интересными уроки физкультуры в школе, чтобы ребенок хотел на них ходить. В мое время были потрясающие учителя физкультуры, мы как раз вступили в эпоху аэробики, когда включалась музыка, было интересно, это было чем-то новым. Я помню, как мы ждали урока. Но как только приходили к другому преподавателю и нас заставляли бегать по кругу и прыгать через козла – желание пропадало. Потому и сейчас большая часть детей не хочет этим заниматься, они не понимают, для чего это нужно делать. Важно, чтобы урок проходил в дружелюбной интересной атмосфере», - сообщила она.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион, одиннадцатикратный чемпион мира, лучший спортсмен XX века, обладатель Олимпийского ордена славы и ордена Красной Звезды Александр Тихонов заявил «Радиоточке НСН», что в общеобразовательных школах должно быть как минимум три-четыре урока физкультуры в неделю.

