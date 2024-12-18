«Важна зарплата»: Освобождение врачей от уголовного наказания не решит вопрос кадров

Госдума в третьем чтении приняла закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации», который исключает применение статьи уголовного кодекса о некачественном выполнении услуг в отношение медицинских работников. Комплекс действий врачей для лечения пациента предложили перестать называть медицинской услугой. Как рассказал «Парламентской газете» первый зампред комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев, данное решение эпохально для всей системы здравоохранения. По мнению экспертов, уголовные преследования врачей и необоснованные жалобы уже привели к оттоку медработников из отрасли. Домников заметил, что необходимость таких изменений назрела давно.

«Как обычный медик я могу сказать, что в любой профессии существует право на ошибку. Медицинские работники никогда не допускают ошибки, какой-то преступной деятельности в отношении пациента, специально. Замена услуги медицинской помощью изменяет ситуацию в целом. Медработники много раз подходили к решению этой проблемы, чтобы нас не воспринимали как преступников. Да, наши ошибки, конечно, важны, они могут привести к потере здоровья и жизни, тем не менее они должны восприниматься, как ошибки, у нас должно быть такое право», - пояснил он.