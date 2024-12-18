«Важна зарплата»: Освобождение врачей от уголовного наказания не решит вопрос кадров
Вернуть медработников в систему здравоохранения поможет только новая система оплаты труда, сообщил НСН Анатолий Домников.
Право на ошибку существует у специалистов любой отрасли, и важно, чтобы оно также было доступно медработникам, заявил в беседе с НСН председатель профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников.
Госдума в третьем чтении приняла закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации», который исключает применение статьи уголовного кодекса о некачественном выполнении услуг в отношение медицинских работников. Комплекс действий врачей для лечения пациента предложили перестать называть медицинской услугой. Как рассказал «Парламентской газете» первый зампред комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев, данное решение эпохально для всей системы здравоохранения. По мнению экспертов, уголовные преследования врачей и необоснованные жалобы уже привели к оттоку медработников из отрасли. Домников заметил, что необходимость таких изменений назрела давно.
«Как обычный медик я могу сказать, что в любой профессии существует право на ошибку. Медицинские работники никогда не допускают ошибки, какой-то преступной деятельности в отношении пациента, специально. Замена услуги медицинской помощью изменяет ситуацию в целом. Медработники много раз подходили к решению этой проблемы, чтобы нас не воспринимали как преступников. Да, наши ошибки, конечно, важны, они могут привести к потере здоровья и жизни, тем не менее они должны восприниматься, как ошибки, у нас должно быть такое право», - пояснил он.
Вместе с тем собеседник НСН усомнился, что нововведение поможет решить кадровый вопрос, поскольку искоренить дефицит кадров поможет только изменение системы оплаты труда.
«Думаю, это один из многочисленных факторов, которые существуют. В первую очередь, врачей в систему здравоохранения поможет вернуть оплата труда. При этом 2025, 2026 и 2027 годы уйдут на то, чтобы подготовить и внедрить в стране новую систему оплаты труда медицинских работников. Она будет направлена на то, чтобы заработная плата между регионами существенно не различалась. Сейчас различия серьезные, потому что ответственность за выплату заработной платы лежит на субъекте РФ. Зарплата в итоге зависит от бюджета конкретного региона, потому оплата труда медицинских работников на одной и той должности может различаться и в три, и в четыре раза», - резюмировал он.
Ранее сообщалось, что Сахалинская область стала лидером по уровню зарплат для врачей в России. В регионе медикам готовы предложить зарплату больше 150 тысяч рублей. При этом средняя зарплата врачей по стране по итогу третьего квартала 2024 года составила 93 800 рублей, передает «Радиоточка НСН».
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