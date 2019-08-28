Жизнь под микроскопом. Учителям прописали правила этики в соцсетях

Напомним, вопрос, как должен вести себя в социальных сетях учитель, поставил ребром целый ряд скандальных увольнений педагогов из-за публикаций в сети. Последним громким делом стала история учительницы из Барнаула Татьяны Кувшинниковой, которая была вынуждена уволиться по собственному желанию после скандала с фотографиями в закрытом купальнике, выложенными в сеть.

Сегодня любое публичное действие учителя может стать поводом для увольнения, рассказал в эфире НСН сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

«Я на каждой встрече с учителями говорю, что они сейчас постоянно под микроскопом, под пристальнейшим взором, и поэтому вести себя нужно аккуратно. Такова не очень приятная для учителей сегодняшняя реальность. В современной России, учитывая уже имеющееся законодательство, соцсети уже не являются частной жизнью любого учителя: за любую запись в любой из его страничек можно привлечь по нескольким статьям. Можно его уволить за аморальный поступок, которым может быть всё, что угодно. Например, человек поместил фотографию, где он поднимает рюмку вина. Это можно счесть пропагандой алкоголизма и уволить. Также как за высказывание любого мнения. К сожалению, во многих правилах внутреннего распорядка учебного заведения, а иногда прямо в должностных обязанностях учителя записано, что он не имеет права ничего сказать по поводу школы без разрешения директора. Учителя можно уволить за пропаганду, при том, что определения пропаганды не существует. Любое политическое, религиозное, философское мнение учителя может быть сочтено пропагандой», — рассказал Луховицкий.

То, что называют в таких случаях борьбой за нравственность, может скрывать под собой совсем иные мотивы увольнения неугодных педагогов. Такое мнение высказал в эфире НСН первый зампред комитета по образованию и науке Геннадию Онищенко. По его мнению, фото в закрытом купальнике — слишком мелкий повод для такого громкого разбирательства.