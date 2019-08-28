Жизнь под микроскопом. Учителям прописали правила этики в соцсетях
Эксперты рассказали НСН, что может служить поводом, а что причиной для увольнения слишком современного учителя в России.
Минпросвет разработал новое положение о кодексе профессиональной этики для учителей. Как сообщают «Известия», здесь впервые даются рекомендации по поведению педагогов в интернете.
Так, согласно документу, учителю стоит воздерживаться от размещения «информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей». В пояснении говорится, что речь идёт о порнографии, способах самоубийства, пропаганде употребления алкоголя и наркотиков, использовании нецензурной брани и т.д.
Напомним, вопрос, как должен вести себя в социальных сетях учитель, поставил ребром целый ряд скандальных увольнений педагогов из-за публикаций в сети. Последним громким делом стала история учительницы из Барнаула Татьяны Кувшинниковой, которая была вынуждена уволиться по собственному желанию после скандала с фотографиями в закрытом купальнике, выложенными в сеть.
Сегодня любое публичное действие учителя может стать поводом для увольнения, рассказал в эфире НСН сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
«Я на каждой встрече с учителями говорю, что они сейчас постоянно под микроскопом, под пристальнейшим взором, и поэтому вести себя нужно аккуратно. Такова не очень приятная для учителей сегодняшняя реальность. В современной России, учитывая уже имеющееся законодательство, соцсети уже не являются частной жизнью любого учителя: за любую запись в любой из его страничек можно привлечь по нескольким статьям. Можно его уволить за аморальный поступок, которым может быть всё, что угодно. Например, человек поместил фотографию, где он поднимает рюмку вина. Это можно счесть пропагандой алкоголизма и уволить. Также как за высказывание любого мнения. К сожалению, во многих правилах внутреннего распорядка учебного заведения, а иногда прямо в должностных обязанностях учителя записано, что он не имеет права ничего сказать по поводу школы без разрешения директора. Учителя можно уволить за пропаганду, при том, что определения пропаганды не существует. Любое политическое, религиозное, философское мнение учителя может быть сочтено пропагандой», — рассказал Луховицкий.
То, что называют в таких случаях борьбой за нравственность, может скрывать под собой совсем иные мотивы увольнения неугодных педагогов. Такое мнение высказал в эфире НСН первый зампред комитета по образованию и науке Геннадию Онищенко. По его мнению, фото в закрытом купальнике — слишком мелкий повод для такого громкого разбирательства.
«Мне думается, что у директора гимназии явно были и другие мотивы, чтобы уволить педагога. Но это, безусловно, не тот повод. Скорее всего, это неординарная личность, которая не вписывалась в планы директора школы. Как я понимаю, это не частная гимназия, и у директора было очень мало оснований предложить, чтобы учительница ушла. Видимо, были элементы шантажа. Мы разбираем то, что лежит на поверхности, но причина – глубже, есть большой пласт накопленных противоречий», — озвучил свое видение проблемы Геннадий Онищенко.
Отметим, перечисленные виды информации, способной навредить детям, подробно описаны в ст. 5 федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Ряд СМИ проанализировал перечень и пришёл к выводу, что история с купальником теперь повториться не должна. Как говорится, время покажет...
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