Ох, не школьница позорит форму

Полицейская проверка, внутреннее разбирательство в школе, увольнение по собственному директора, разъяснительная работа и меры воздействия. Кто бы мог подумать, что столь внушительные последствия может повлечь за собой костюмированная акция у одной из школ Владивостока, приуроченная к последнему звонку? Десятки одетых в разные костюмы учеников разбрасывали разноцветные краски и танцевали. Несколько выпускников были одеты в костюмы «зайчиков» с черными масками и голым торсом, а одна из девушек – в форму полицейского. Вот на «зайчиков» и на форму «закусились» особенно.

«Установлены личности участников инцидента, а также их родителей. Форму сотрудников правоохранительных органов школьники купили в магазине спецодежды специально для проведения мероприятия», - заявили в городском Управлении МВД. Там напомнили, что «за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой правоохранительных органов законодательством РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа».

Возмущены все: власти Приморья заявили, что подобное поведение учеников на территории школы недопустимо, со всеми участниками и их родителями пройдет разъяснительная работа, к школе применят меры воздействия, с охранной организацией проведут отдельную работу. Директор написала заявление об увольнении по собственному желанию, в учебном заведении идет внутренняя проверка. Министерство просвещения России стараниями пресс-секретаря министра разразилось приличествующей случаю тирадой о «достойных примерах творческой активности школьников по всей стране в рамках праздника»: «где-то организовывают поэтические состязания, где-то дарят учителям памятные видеосюжеты. Но проявления, подобные данному случаю, не имеют с этим ничего общего и способны, скорее, оскорбить педагогический коллектив», - укоряет напроказивших выпускников представитель Минпросвета.

И в этом возмущении как-то потерялась довольно простая мысль: последний звонок – праздник именно этих 16-летних недорослей, и им решать, устраивать в честь окончания учебы «поэтические состязания» или бросаться друг в друга краской в дурацких нарядах. Что же касается полицейской формы, то позорит ее не девчонка, для которой появиться в ней – круто, а те, кому генеральские лампасы не мешают «крышевать» воров в законе (один такой, кстати, как раз сегодня освободился по УДО). А если за ее незаконное ношение предусмотрена административная ответственность, то что она делает в свободной продаже? Вот и занялись бы наведением порядка в этом вопросе, чем портить детям праздник.

