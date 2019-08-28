Онищенко одобрил этический кодекс для педагогов

«Сократ сказал, что есть в мире три искусства – искусство лечить, искусство учить и искусство судить людей. Эти профессии, как их еще называют, данные богом. Кодекс есть у врачей, они принимают клятву. Текст клятвы российского врача принят законом. Гимн нашей страны не принят законом, а текст написан в статье закона. У больного будет вера в врача только при одном условии, если он будет профессионален, сдержан, не эпатажен. Он добровольно накладывает на себя ограничения. То же самое касается и педагогов. Это уместное, нужное предложение. Опасения, что тут якобы нарушаются права человека, это легкое заблуждение. Если врач или учитель осмысленно принимает на себя свою профессию, то это все вполне укладывается в рамки и не противоречит правам человека. У каждого человека, будь то врач или педагог, есть право наложить на себя определенные ограничения. Положения будут постоянно уточняться, дорабатываться, это не догма, а динамично изменяющийся документ. Причем фотографироваться в купальниках при этом не запрещается. Единственное, что огорчает, что данный кодекс сделан ведомством, а не сообществом учителей. Но, наверное, это будет в будущем», - отметил он.

Напомним, вопрос поведения учителей в социальных сетях встал особенно остро из-за ряда скандальных увольнений педагогов из-за публикаций в интернете. Последним громким делом стала история учительницы из Барнаула Татьяны Кувшинниковой, которая была вынуждена уволиться по собственному желанию после скандала с фотографиями в закрытом купальнике, выложенными в сеть. Как ранее комментировал этот случай Онищенко, фото в закрытом купальнике — слишком мелкий повод для такого громкого разбирательства. По его мнению, это были элементы шантажа со стороны директора учебного заведения.

