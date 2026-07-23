Говоря о роли государства и родителей в регулировании игрового поведения подростков, психолог подчеркнула, что запреты могут разрушить доверие между ребёнком и семьёй, поэтому эффективнее выстраивать диалог и предлагать альтернативные занятия.

«Задача законодательства — предупредить родителей об опасности той или иной игры. Можно ли что‑то запретить подросткам? Скорее всего, нет. Есть риск, что в случае запрета родители потеряют доверие и контакт с ребёнком. Важно разговаривать с детьми, быть рядом, создавать интересные совместные мероприятия, развивать хобби и увлечения — чтобы ребёнок не ограничивался только играми. Пусть он занимается ими понемногу и под наблюдением родителей. Это лучше, чем запрещать всё подряд: в таком случае ребёнок будет играть тайком, где‑нибудь и с кем‑нибудь. Важно также предупреждать детей о том, что при взаимодействии в играх с незнакомыми людьми могут возникать различные опасные ситуации и требования», — заключила эксперт.

Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко сказал НСН, что ограничение времени в онлайн-играх для детей неэффективно, это будет неработающее решение — дети научатся обходить запрет, кроме того, такие вопросы должны обсуждаться с врачами и представителями отрасли.

