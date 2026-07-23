Детская рулетка: Психолог указала на азартные элементы в онлайн-играх
Наталья Наумова в эфире НСН раскрыла механизмы формирования игровой зависимости, подчеркнула ценность игр, развивающих логику и социальные навыки, а также дала практические рекомендации родителям.
Детский психолог Наталья Наумова заявила НСН, что цифровые игры с азартными механиками негативно действуют на неокрепшую психику ребенка и способны формировать зависимость.
Директор Центра по борьбе с лудоманией Андрей Ходынков ранее заявил, что популярные среди подростков видеоигры, такие как Roblox и Minecraft, должны получить предупреждающие дисклеймеры о наличии азартных механик по аналогии с маркировкой на сигаретных пачках, сообщает NEWS.ru. По словам Ходынкова, три из пяти игр, востребованных у молодежи, содержат элементы, работающие по принципу онлайн-казино. Наумова объяснила, чем опасны видеоигры для детей.
«В играх действительно есть азартные механики — такие как колесо фортуны, рулетка и прочие. Это случайные выигрыши, в которых не задействуется логика. Темп очень быстрый, визуальный и музыкальный ряд — насыщенный. Ребёнок должен очень быстро реагировать, чтобы успеть забрать какой‑то приз. Всё это затягивает, как в казино. В результате вырабатывается быстрый дофамин, появляется высокая мотивация к такой игре и одновременно снижается мотивация к выполнению сложных заданий — всё остальное начинает казаться неинтересным. Кроме того, для детей очень важен социальный статус. Если другие ребята играют, они начинают друг другу рассказывать, у кого какие герои. При этом многие предметы в игре можно купить за реальные деньги. Такие игры действительно способны вызывать зависимость у детей — привыкание формируется очень быстро. Если родитель видит, что ребёнка слишком затягивает игра, стоит подобрать другую — более подходящую по возрасту и особенностям восприятия», — сказала собеседница НСН.
В противовес мобильным играм с азартными элементами Наумова выделила пользу настольных игр.
«Настольные игры устроены немного иначе: в них нет такого быстрого темпа и столь яркого визуального ряда. Игра идёт по правилам. Зачастую настольные игры связаны с логикой — ребёнку нужно думать. Так развиваются внимание и ловкость. Кроме того, в настольные игры обычно играют в окружении других людей, благодаря чему прокачиваются социальные навыки. Здесь действуют несколько иные механизмы: есть возможность действовать не спеша и в кругу близких людей. Когда ребёнок играет по правилам, у него развиваются структуры головного мозга», — указала психолог.
Говоря о роли государства и родителей в регулировании игрового поведения подростков, психолог подчеркнула, что запреты могут разрушить доверие между ребёнком и семьёй, поэтому эффективнее выстраивать диалог и предлагать альтернативные занятия.
«Задача законодательства — предупредить родителей об опасности той или иной игры. Можно ли что‑то запретить подросткам? Скорее всего, нет. Есть риск, что в случае запрета родители потеряют доверие и контакт с ребёнком. Важно разговаривать с детьми, быть рядом, создавать интересные совместные мероприятия, развивать хобби и увлечения — чтобы ребёнок не ограничивался только играми. Пусть он занимается ими понемногу и под наблюдением родителей. Это лучше, чем запрещать всё подряд: в таком случае ребёнок будет играть тайком, где‑нибудь и с кем‑нибудь. Важно также предупреждать детей о том, что при взаимодействии в играх с незнакомыми людьми могут возникать различные опасные ситуации и требования», — заключила эксперт.
Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко сказал НСН, что ограничение времени в онлайн-играх для детей неэффективно, это будет неработающее решение — дети научатся обходить запрет, кроме того, такие вопросы должны обсуждаться с врачами и представителями отрасли.
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