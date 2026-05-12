Не нужно полностью запрещать игру GTA VI, которая получила возрастной рейтинг 17+, однако необходимо разъяснять, почему такой рейтинг был получен и в чем ее опасность для детей. Об этом НСН заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

Игра Grand Theft Auto (GTA) VI официально получила возрастной рейтинг Mature 17+ от американской комиссии ESRB. Об этом сообщила корпорация Sony через официальную рассылку PlayStation. В частности, такой рейтинг игра получила из-за нецензурной лексики и сцен насилия. Свинцов выступил против запрета игры.

«Уверен, что полностью запрещать игру нельзя. Мы много раз говорили о том, что абсолютно все игры должны быть маркированы. Игровая индустрия делает это по своей инициативе. Пока жестких регламентов нет, Госдума только начинает регулировать этот вопрос. Повторюсь, запрещать нельзя, но разъяснять, в чем опасность таких игр, абсолютно нормально. Для родителей очень важно, чтобы эти игры содержали информационную составляющую, где прописываются возрастные ограничения и то, по каким причинам эти ограничения введены», — сказал Свинцов.