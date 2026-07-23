В Госдуме усомнились в искренности стремления США к миру на Украине

Необходимость прекращения поставок вооружений Киеву является главным условием для реального завершения конфликта на Украине. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал депутат Государственной думы Александр Толмачев, усомнившись в искренности заявлений Вашингтона о своем стремлении к миру.

Парламентарий подчеркнул, что если американская сторона действительно заинтересована в урегулировании ситуации, о чем ранее заявлял госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой МИД Сергеем Лавровым, ей следует в первую очередь остановить военную помощь. Продолжение поставок вооружений депутат назвал откровенно недружественным шагом, поскольку это оружие применяется против российской армии и русского народа.

Рубио: Политика США по продаже оружия Украине не изменилась

По словам Толмачева, Соединенные Штаты демонстрируют неспособность понимать язык дипломатии исключительно в тех ситуациях, когда им это выгодно. При этом не имеет значения, продиктованы ли такие действия финансовыми интересами, кредитными обязательствами или планами по использованию украинских территорий в интересах Запада. Подобные поступки высокопоставленных американских чиновников говорят сами за себя, резюмировал депутат ГД.

В четверг, 23 июля, Рубио заявил о провале переговоров Россия-США в Анкоридже, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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