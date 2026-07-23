Необходимость прекращения поставок вооружений Киеву является главным условием для реального завершения конфликта на Украине. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал депутат Государственной думы Александр Толмачев, усомнившись в искренности заявлений Вашингтона о своем стремлении к миру.

Парламентарий подчеркнул, что если американская сторона действительно заинтересована в урегулировании ситуации, о чем ранее заявлял госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой МИД Сергеем Лавровым, ей следует в первую очередь остановить военную помощь. Продолжение поставок вооружений депутат назвал откровенно недружественным шагом, поскольку это оружие применяется против российской армии и русского народа.