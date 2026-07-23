В России локальный ретейл оказался самым устойчивым бизнесом в кризис

Локальный ретейл продемонстрировал наибольшую устойчивость в кризисные периоды благодаря независимости от колебаний трафика и маркетинговых бюджетов. Об этом NEWS.ru рассказала директор по аренде и продажам коммерческой недвижимости девелоперской компании «Мангазея» Юлия Алякина.

Специалист отметила, что такой формат бизнеса проще контролировать и быстро адаптировать под меняющийся спрос. Владельцы могут оперативно добавить функцию пункта выдачи заказов, усилить доставку или скорректировать ассортимент. В то время как крупные сети борются за клиентов скидками, небольшие магазины у дома выигрывают за счет шаговой доступности и доверия покупателей.

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Согласно проведенному исследованию, около 50% граждан пользуются коммерческой инфраструктурой в своих жилых комплексах ежедневно. Еще 48% респондентов посещают эти объекты несколько раз в неделю. Лишь каждый десятый опрошенный заходит туда пару раз в месяц или реже.

По словам Алякиной, чаще всего люди заходят в небольшие продуктовые магазины, что отметили 32% участников опроса. Примерно четверть респондентов регулярно пользуется пунктами выдачи, 19% посещают пекарни и кофейни, а 14% обращаются в аптеки. Рост количества заказов через интернет только усилил этот тренд, сделав подобные точки частью ежедневного маршрута вместо поездок в крупные торговые центры.

Российский ритейл переживает процесс трансформации, но это не значит, что все закроются и обанкротятся, сообщил в беседе с НСН эксперт по рынку ритейла Андрей Карпов.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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