Сбербанк заявил о прекращении обслуживания карт Visa и Mastercard

Сбербанк с 1 сентября 2026 года полностью прекратит обслуживание валютных и мультивалютных банковских карт. Об этом сообщает РБК со ссылкой на службу поддержки банка. Там в качестве причины принятия решения назвали введение международных санкций.

В кредитной организации уточнили, что ограничения коснутся пластика платежных систем Visa и Mastercard. Представители банка подчеркнули, что принадлежность к конкретной системе не имеет значения, а ключевым фактором является валюта, в которой изначально был открыт счет.