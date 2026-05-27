«И шахматы могут навредить»: Психолог назвал самые вредные для детей игры

Практикующий психолог Михаил Хорс раскрыл, какие игры наиболее опасны для детской психики. Самые вредными являются те, что предлагают максимальное погружение в процесс, заявил он в комментарии aif.ru.

Специалист пояснил, что чем выше реалистичность развлечения, тем серьезнее ущерб для неокрепшего сознания. Современные 3D и 4D технологии, по его наблюдениям, все глубже затягивают несовершеннолетних в вымышленные миры. Мозг, подчеркнул эксперт, воспринимает подобный контент почти как галлюцинацию, заставляя ребенка жить среди несуществующих образов.

Выброс дофамина, сопровождающий такие развлечения, психолог приравнял к наркотической ломке. Если чадо подолгу и без контроля проводит время в виртуальной среде, оно сильнее погружается в эмоции и перестает пользоваться логикой. Итогом становится тяжелая зависимость, когда реальная жизнь начинает казаться тусклой и неинтересной.