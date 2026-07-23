Россиян предупредили о схеме мошенничества через заказ шуточных видео

Новая схема мошенничества с использованием заказных шуточных видеопоздравлений от треш-блогеров для шантажа молодежи начала активно распространяться в России. Об этом «Ленте.ру» рассказал руководитель сервиса Smart Business Alert Сергей Трухачев, детально объяснив механику преступных действий.

Злоумышленники предлагают молодым людям заказать необычное видео для друзей, после чего требуют оплату и сбор контактных данных. Вместо обещанного контента с жертвой связываются фейковые представители правоохранительных органов, утверждающие, что перевод ушел в адрес запрещенной организации. Испуганных подростков обвиняют в финансировании экстремизма и угрожают уголовным преследованием.