Россиян предупредили о схеме мошенничества через заказ шуточных видео
Новая схема мошенничества с использованием заказных шуточных видеопоздравлений от треш-блогеров для шантажа молодежи начала активно распространяться в России. Об этом «Ленте.ру» рассказал руководитель сервиса Smart Business Alert Сергей Трухачев, детально объяснив механику преступных действий.
Злоумышленники предлагают молодым людям заказать необычное видео для друзей, после чего требуют оплату и сбор контактных данных. Вместо обещанного контента с жертвой связываются фейковые представители правоохранительных органов, утверждающие, что перевод ушел в адрес запрещенной организации. Испуганных подростков обвиняют в финансировании экстремизма и угрожают уголовным преследованием.
Под давлением преступники вынуждают переводить дополнительные суммы, оформлять кредиты или передавать доступ к личным учетным записям. При этом сами блогеры часто не имеют отношения к обману, так как аферисты просто копируют чужие видеоролики и создают фейковые страницы, чтобы платежи поступали на подконтрольные им счета.
Специалисты настоятельно рекомендуют тщательно проверять подлинность страниц стримеров перед оформлением заказа и категорически избегать переводов средств незнакомым лицам.
Ранее родителям рассказали, как уберечь детей от мошенников на игровых платформах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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