Бунт, агрессия, негатив: К чему приведет запрет соцсетей для подростков
Страх последствий может подростка ограничить, но это будет действовать не на всех, заявила НСН Ирина Таранова.
Запрет социальных сетей для подростков вызовет волну негатива, а дети в итоге найдут пути обхода ограничений, рассказала НСН детский психолог Ирина Таранова.
Испания хочет запретить соцсети для лиц младше 16 лет, а Греция близка к объявлению аналогичного запрета для детей младше 15 лет. Другие страны, такие как Великобритания, Франция, Словения тоже рассматривают возможность ужесточения мер в отношении соцсетей, пишет Reuters. Ранее Австралия запретила пользоваться соцсетями детям до 16 лет. Таранова отметила, что запрет в России работать не будет.
«Если соцсети запретят, через какое-то время дети адаптируются. Но этот запрет будет сопровождаться очень сильной реакцией со стороны подростков. Это агрессия, поиск способов обойти эти правила, непринятие. Полный запрет точно приведет к тому, что дети будут искать альтернативные варианты это использовать. У нас есть примеры, когда подросткам что-то запрещено делать, посещать концерты, клубы, но они находят способы обхода. Соцсети для современного поколения – это неотъемлемая часть жизни, взаимодействия между собой. Единственный вариант полного запрета – это жесткие последствия за нарушения. Страх последствий может подростка ограничить, но это будет действовать не на всех», - рассказала она.
По ее словам, детям намного проще справиться с ограничениями, со стороны подростков всегда будет сильный бунт и негативная реакция.
«Если говорим про Roblox, основная аудитория – это не подростки, а больше дети. Детям намного проще справиться с ограничениями, со стороны подростков всегда сильный бунт и негативная реакция. Несколько лет назад, например, были разговоры о том, чтобы запретить подросткам компьютерные игры. Подростки на все эти предложения жестко реагировали в соцсетях, была настоящая волна негатива», - отметила собеседница НСН.
Школьники при желании могут создать анонимные аккаунты в соцсетях, и даже родители не узнают, какие материалы они там публикуют. Поэтому вместо мониторинга личных страниц стоит сосредоточить внимание на сообществах с деструктивным контентом, заявила в беседе с НСН оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова.
