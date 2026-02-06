«Если соцсети запретят, через какое-то время дети адаптируются. Но этот запрет будет сопровождаться очень сильной реакцией со стороны подростков. Это агрессия, поиск способов обойти эти правила, непринятие. Полный запрет точно приведет к тому, что дети будут искать альтернативные варианты это использовать. У нас есть примеры, когда подросткам что-то запрещено делать, посещать концерты, клубы, но они находят способы обхода. Соцсети для современного поколения – это неотъемлемая часть жизни, взаимодействия между собой. Единственный вариант полного запрета – это жесткие последствия за нарушения. Страх последствий может подростка ограничить, но это будет действовать не на всех», - рассказала она.

По ее словам, детям намного проще справиться с ограничениями, со стороны подростков всегда будет сильный бунт и негативная реакция.

«Если говорим про Roblox, основная аудитория – это не подростки, а больше дети. Детям намного проще справиться с ограничениями, со стороны подростков всегда сильный бунт и негативная реакция. Несколько лет назад, например, были разговоры о том, чтобы запретить подросткам компьютерные игры. Подростки на все эти предложения жестко реагировали в соцсетях, была настоящая волна негатива», - отметила собеседница НСН.

Школьники при желании могут создать анонимные аккаунты в соцсетях, и даже родители не узнают, какие материалы они там публикуют. Поэтому вместо мониторинга личных страниц стоит сосредоточить внимание на сообществах с деструктивным контентом, заявила в беседе с НСН оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова.

