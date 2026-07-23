Лукашенко переформатировал КГБ и усилил роль Совбеза Белоруссии
Кадровые перестановки в КГБ и наделение Государственного секретариата Совета безопасности новыми координирующими полномочиями стали итогом совещания президента Белоруссии Александра Лукашенко с силовым блоком. Об этом года сообщает «Профиль».
Лукашенко анонсировал корректировку подходов к взаимодействию силового блока с акцентом на укрепление позиций Госсекретариата. По его оценке, формат работы спецслужбы необходимо изменить для повышения уровня влияния и контроля со стороны секретариата.
Обращаясь к государственному секретарю Александру Вольфовичу, лидер республики отметил необходимость выстраивать координацию по аналогии с военным ведомством. При этом он признал, что Комитет государственной безопасности ранее оставался своеобразной неизведанной территорией, поскольку его руководство отчитывается исключительно перед президентом.
Лукашенко подчеркнул, что организационные и кадровые решения теперь должны проходить через Госсекретариат. Исключение составят лишь специфические вопросы внешней разведки и агентурной деятельности, которые по-прежнему остаются в его прямом ведении и не подлежат широкому обсуждению.
Ранее Лукашенко приказал отправлять плохих работников на охрану границы с Украиной, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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