Лукашенко переформатировал КГБ и усилил роль Совбеза Белоруссии

Кадровые перестановки в КГБ и наделение Государственного секретариата Совета безопасности новыми координирующими полномочиями стали итогом совещания президента Белоруссии Александра Лукашенко с силовым блоком. Об этом года сообщает «Профиль».

Лукашенко анонсировал корректировку подходов к взаимодействию силового блока с акцентом на укрепление позиций Госсекретариата. По его оценке, формат работы спецслужбы необходимо изменить для повышения уровня влияния и контроля со стороны секретариата.