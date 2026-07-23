Слепая зона: За передачу электросамокатов детям предложили ставить на учёт
Ксения Эрдман в эфире НСН предложила ужесточить контроль за передачей аккаунтов несовершеннолетним и обратить внимание на проблему частных СИМ.
Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в эфире НСН обозначила острые проблемы регулирования возраста пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) и борьбы с нарушениями.
В Греции гражданам младше 17 лет запретили ездить на электросамокатах. На них нельзя передвигаться по дорогам общего пользования. Как сообщает газета «Катемерини», новые правила также предусматривают крупные штрафы за езду на этом виде транспорта по трассам с ограничением скорости более 50 км/час. Кроме того, вводятся санкции для компаний, которые продают или сдают в аренду самокаты гражданам младше 17 лет. Эрдман указала на расхождения между правилами кикшеринга и ПДД в России, а также предложила ужесточить контроль за передачей аккаунтов несовершеннолетним и обратить внимание на проблему частных СИМ.
«На сегодняшний день подход к возрасту пользователей кикшеринга строже, чем прописано в ПДД: 18 лет против 14 соответственно. Я думаю, что в ближайшее время можно ожидать повышения возраста пользователей по ПДД до 16 лет — и, на мой взгляд, это правильная тенденция. Но, несмотря на запреты, штрафы и идентификацию через различные сервисы с подтверждением возраста, мы продолжаем наблюдать несовершеннолетних за рулём прокатных СИМ. Напомню, что штраф за такие поездки в Москве составляет 100 тысяч рублей, в других регионах — 30 тысяч. Но даже эти суммы не останавливают родителей от передачи своих аккаунтов малолетним детям. Я бы вынесла на рассмотрение вопрос об ответственности за передачу управления СИМ несовершеннолетним — вплоть до постановки семьи на учёт в органы по делам несовершеннолетних», — сказала собеседница НСН.
Она акцентировала внимание на отсутствии механизмов фиксации нарушений среди владельцев частных средств индивидуальной мобильности.
«Другой вопрос — фиксация несовершеннолетних за рулём. Если в отношении прокатных СИМ есть средства для предупреждения нарушений и наказания за них, то в отношении частных, которые в этом сезоне покупаются в огромном количестве, в том числе и детям, не делается ничего», — добавила эксперт.
Ранее Эрдман заявила НСН, что электросамокатчики не хотят спешиваться на пешеходных переходах из-за менталитета, однако речь не идет о массовых нарушениях.
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