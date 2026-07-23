Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в эфире НСН обозначила острые проблемы регулирования возраста пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) и борьбы с нарушениями.

В Греции гражданам младше 17 лет запретили ездить на электросамокатах. На них нельзя передвигаться по дорогам общего пользования. Как сообщает газета «Катемерини», новые правила также предусматривают крупные штрафы за езду на этом виде транспорта по трассам с ограничением скорости более 50 км/час. Кроме того, вводятся санкции для компаний, которые продают или сдают в аренду самокаты гражданам младше 17 лет. Эрдман указала на расхождения между правилами кикшеринга и ПДД в России, а также предложила ужесточить контроль за передачей аккаунтов несовершеннолетним и обратить внимание на проблему частных СИМ.