«Если Роскомнадзор и доберется до онлайн-игр, то по каким-то другим причинам, не по той, о которой говорит Останина. Сегодня появились данные австралийского эксперимента по запрету социальных сетей для детей. По-прежнему 82% детей пользуются соцсетями, они нашли способы обхода. Прежде чем предлагать подобные истории, было бы здорово, если бы индустрия на эту тему тоже что-то сказала. Видимо, Останина считает, что индустрия — это враги, а мы не враги, мы можем даже предложить какие-то решения вопроса. Кроме того, у нас страна с большим количеством часовых поясов, если вводить временные ограничения, то как они будут одновременно работать на Камчатке и в Москве? Все эти ограничения должны проходить профессиональный фильтр, на котором выяснялось бы, дадут они какой-то результат или не дадут. В изложении Останиной это будет очередное неработающее решение. Если вы хотите действительно что-то решить, надо разговаривать с врачами, с индустрией, чтобы услышать внятные требования. Более того, есть даже исследование, что онлайн-игры весьма полезны для развития ребенка», — сказал Клименко.

Комментируя слова Бастрыкина, собеседник НСН отметил, что разработчики игр следят за безопасностью несовершеннолетних игроков.

«Вербовать и вовлекать могут в чем угодно и как угодно. Здесь как раз вопрос к Роскомнадзору, к регистрации, к безопасности именно в этой части. Игры должны фильтровать оппонентов, чтобы дети не общались со взрослыми, а взрослые проходили проверку. Платформа Roblox показала, что она это делает, зарубежные компании следят за этим без всякой нашей помощи. Можно не изобретать велосипед, а поговорить с разработчиками игр и узнать, какие у них есть механизмы. Возможно, самой проблемы не существует», — подытожил он.

Ранее директор по развитию одной из крупнейших в СНГ платформ Grand Mobile Александр Язовский заявил, что молодежь поколения Z и «альфа» уходит из социальных сетей в виртуальные ролевые игры, где можно влиять на среду и строить реальные связи.

