Звезда сериала «Сваты» Добронравов рассказал о долгом пути в профессию

Призыв не опускать руки при неудачной попытке поступления в творческий вуз и продолжать пробовать свои силы прозвучал от народного артиста России Федора Добронравова. В беседе с NEWS.ru звезда сериала «Сваты» подчеркнул особую важность настойчивости для будущих деятелей искусства.

Артист привел в пример собственный жизненный опыт, отметив, что впервые попытался стать студентом в Москве в 1978 году, но тогда потерпел неудачу. Он посоветовал абитуриентам пробовать снова и снова, поскольку сам смог реализовать свою мечту лишь спустя 5 лет, став студентом Воронежского института искусств в 1983 году.

Федора Добронравова расстроило российское кино

После получения диплома актер начал выступать в местном молодежном театре, где его вскоре заметил режиссер Константин Райкин. Приглашение работать в столичный театр «Сатирикон» дало старт большой карьере, наглядно доказав, что верность выбранной цели и упорный труд в итоге приносят желаемый результат.

Между тем Добронравов признался, что из-за съемок стал реже видеться с детьми, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Александр Погорелов / НСН
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