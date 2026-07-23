Звезда сериала «Сваты» Добронравов рассказал о долгом пути в профессию

Призыв не опускать руки при неудачной попытке поступления в творческий вуз и продолжать пробовать свои силы прозвучал от народного артиста России Федора Добронравова. В беседе с NEWS.ru звезда сериала «Сваты» подчеркнул особую важность настойчивости для будущих деятелей искусства.

Артист привел в пример собственный жизненный опыт, отметив, что впервые попытался стать студентом в Москве в 1978 году, но тогда потерпел неудачу. Он посоветовал абитуриентам пробовать снова и снова, поскольку сам смог реализовать свою мечту лишь спустя 5 лет, став студентом Воронежского института искусств в 1983 году.