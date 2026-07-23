Терапевт перечислила вредные для сердечно-сосудистой системы продукты

Сладкая пища быстро увеличивает уровень глюкозы в крови, что со временем провоцирует ожирение и сахарный диабет второго типа, создавая дополнительную нагрузку на сердечную мышцу. Высокое содержание натрия в рационе вызывает задержку жидкости и рост артериального давления, что считается одним из основных факторов риска.

Жирные молочные продукты, несмотря на наличие кальция, также богаты насыщенными жирами, поэтому их употребление рекомендуется ограничивать. Фастфуд объединяет в себе сразу несколько вредных компонентов и способствует набору лишнего веса, ухудшению обменных процессов и росту уровня холестерина в организме.

Ранее доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с НСН назвал вредной рекомендацию пить пять чашек кофе в день.

