Терапевт перечислила вредные для сердечно-сосудистой системы продукты

Серьезный вред сердечно-сосудистой системе наносят определенные продукты питания, в первую очередь содержащие трансжиры. Об этом «Лентой.ру» рассказала врач-терапевт Ульяна Урасова, перечислив главные пищевые угрозы для здоровья сердца.

Специалист отметила, что трансжиры, которые часто встречаются в маргарине, промышленной выпечке и фастфуде, повышают уровень плохого холестерина и одновременно снижают концентрацию полезного. Такой дисбаланс способствует развитию атеросклероза. Не менее опасным фактором врач назвала избыточное потребление сахара и сладостей.

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Сладкая пища быстро увеличивает уровень глюкозы в крови, что со временем провоцирует ожирение и сахарный диабет второго типа, создавая дополнительную нагрузку на сердечную мышцу. Высокое содержание натрия в рационе вызывает задержку жидкости и рост артериального давления, что считается одним из основных факторов риска.

Жирные молочные продукты, несмотря на наличие кальция, также богаты насыщенными жирами, поэтому их употребление рекомендуется ограничивать. Фастфуд объединяет в себе сразу несколько вредных компонентов и способствует набору лишнего веса, ухудшению обменных процессов и росту уровня холестерина в организме.

Ранее доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с НСН назвал вредной рекомендацию пить пять чашек кофе в день.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
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