Новый сорт пшеницы «Зюгановка», установивший мировой рекорд, имеет хорошие перспективы для внедрения хлеборобами. Об этом в комментарии НСН заявил председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, в честь которого назван сорт, рассказал о рекорде в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы. «Даже трудно вообразить - 185 центнеров с гектара», - похвалился перед главой государства парламентарий.

«Действительно, есть такой сорт «Зюгановка», он пока проходит только испытания. В этом году мы проводили выездное заседание комитета Госдумы вместе с авторами сорта, в том числе, с академиком РАН Салисом Каракотовым, губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Мы смотрели этот сорт в делянках и производственных посевах. При учете в делянках минувшим летом «Зюгановка» показала урожайность 184,95 центнера с гектара. Этот российский рекорд превысил предыдущий мировой. Результат зафиксирован в «Книге рекордов России». В производственных посевах показатель составил 140 Ц/Га. Думаю, что в 2026 году сорт будет районирован. Уверен, он найдет хорошую прописку не только в центральном регионе. В целом, наши селекционеры движутся неплохо. Единственное, необходимо укреплять технические возможности – чтобы больше в полях работало комбайнов, убирать за две недели, а не за два месяца. Логистика необходима, сушильные хозяйства. В этих составляющих мы пока много теряем», - рассказал Кашин.