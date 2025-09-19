В Госдуме раскрыли показатели рекордной пшеницы «Зюгановка»
Новый мировой рекордсмен станет хорошим подспорьем отечественному сельскому хозяйству, заявил НСН глава аграрного комитета Владимир Кашин
Новый сорт пшеницы «Зюгановка», установивший мировой рекорд, имеет хорошие перспективы для внедрения хлеборобами. Об этом в комментарии НСН заявил председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, в честь которого назван сорт, рассказал о рекорде в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы. «Даже трудно вообразить - 185 центнеров с гектара», - похвалился перед главой государства парламентарий.
«Действительно, есть такой сорт «Зюгановка», он пока проходит только испытания. В этом году мы проводили выездное заседание комитета Госдумы вместе с авторами сорта, в том числе, с академиком РАН Салисом Каракотовым, губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Мы смотрели этот сорт в делянках и производственных посевах. При учете в делянках минувшим летом «Зюгановка» показала урожайность 184,95 центнера с гектара. Этот российский рекорд превысил предыдущий мировой. Результат зафиксирован в «Книге рекордов России». В производственных посевах показатель составил 140 Ц/Га. Думаю, что в 2026 году сорт будет районирован. Уверен, он найдет хорошую прописку не только в центральном регионе. В целом, наши селекционеры движутся неплохо. Единственное, необходимо укреплять технические возможности – чтобы больше в полях работало комбайнов, убирать за две недели, а не за два месяца. Логистика необходима, сушильные хозяйства. В этих составляющих мы пока много теряем», - рассказал Кашин.
Новый высокоурожайный озимый сорт пшеницы «Зюгановка» выведен учеными орловского Центра селекции и семеноводства «Бетагран Семена». Геннадий Зюганов – уроженец Орловской области и её Почетный гражданин. Урожайность сорта в делянках оказалась на пять центнеров больше, чем у лучшего сорта в Европе «Чемпион», который до этого удерживал мировое лидерство.
Между тем, в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве стартовал девятый фестиваль гигантских овощей. Там подводятся итоги Всероссийского чемпионата по выращиванию гигантского урожая. Лучшие экспонаты представлены на выставке «Овощи-гиганты», которая откроется 20 сентября. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», там, в частности, можно увидеть тыкву Вульф весом 834 кг, её вырастил Александр Чусов.
