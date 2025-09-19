В России отзывают почти 18 тысяч автомобилей Geely Emgrand
Компания «Джили-моторс» отзовет 17736 автомобилей Geely Emgrand из-за некорректной работы клапана вентиляции, расположенного в крышке топливного бака. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.
Отзыву подлежат машины, реализованные с 1 ноября 2023-го по настоящее время с VIN-кодами согласно приложению.
«На некоторых автомобилях Geely Emgrand (SS11-A1), при определенных обстоятельствах и условиях движения, клапан вентиляции, расположенный в крышке заливной горловины топливного бака, может работать некорректно, что приводит к появлению отрицательного давления (вакуума) в системе», - подчеркнули в Росстандарте.
Также в ведомстве отметили, что при продолжительной работе двигателя в редких случаях бак может деформироваться, компоненты топливного насоса могут касаться его внутренней поверхности и деформировать либо повредить бак.
На всех отозванных машинах проверят и заменят крышку заливной горловины бака, а после проверки его системы вентиляции и состояния при выявлении повреждения заменят топливный бак и его компоненты.
Ранее бренд Geely опроверг сообщения об уходе из России, компания подчеркнула, что продолжает работу в стране, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Удар по продуктивности: Россиянам посоветовали не слушать музыку на работе
- В России отзывают почти 18 тысяч автомобилей Geely Emgrand
- В Петербурге на корабле из Эквадора нашли 1,5 тонны кокаина
- Посвященные Дню оружейника праздничные концерты пройдут в Музее Победы
- Баскетболист Леброн Джеймс заявил о скором завершении карьеры
- Названы регионы, которые лучше всего готовы к отопительному сезону
- Наука или приметы? Как правильно встретить день осеннего равноденствия
- «Легкое поглаживание!»: Штрафы за просрочку назвали слишком мягким наказанием
- В Афганистане заявили о невозможности военного присутствия США
- В Польше рассказали об обнаружении, предположительно, обломков ракеты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru