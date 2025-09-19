В России отзывают почти 18 тысяч автомобилей Geely Emgrand

Компания «Джили-моторс» отзовет 17736 автомобилей Geely Emgrand из-за некорректной работы клапана вентиляции, расположенного в крышке топливного бака. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.

Отзыву подлежат машины, реализованные с 1 ноября 2023-го по настоящее время с VIN-кодами согласно приложению.

«На некоторых автомобилях Geely Emgrand (SS11-A1), при определенных обстоятельствах и условиях движения, клапан вентиляции, расположенный в крышке заливной горловины топливного бака, может работать некорректно, что приводит к появлению отрицательного давления (вакуума) в системе», - подчеркнули в Росстандарте.

Также в ведомстве отметили, что при продолжительной работе двигателя в редких случаях бак может деформироваться, компоненты топливного насоса могут касаться его внутренней поверхности и деформировать либо повредить бак.

На всех отозванных машинах проверят и заменят крышку заливной горловины бака, а после проверки его системы вентиляции и состояния при выявлении повреждения заменят топливный бак и его компоненты.

Ранее бренд Geely опроверг сообщения об уходе из России, компания подчеркнула, что продолжает работу в стране, напоминает РЕН ТВ.

