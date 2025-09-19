Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином на саммите АТЭС

По его словам, в ходе беседы был достигнут прогресс по ключевым вопросам, в том числе торговле, урегулированию конфликта на Украине и судьбе TikTok.

«Мы также договорились с Си Цзиньпином о встрече на саммите АТЭС в Южной Корее, о моем визите в Китай в начале следующего года и о том, что председатель Си также посетит США», - написал глава Белого дома.

Он добавил, что диалог сторон по телефону будет продолжен.

Ранее Трамп заявил о хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным, лидером Китая Си Цзиньпином и главой КНДР Ким Чен Ыном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

