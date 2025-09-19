Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином на саммите АТЭС
Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что его телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином был «очень продуктивный».
По его словам, в ходе беседы был достигнут прогресс по ключевым вопросам, в том числе торговле, урегулированию конфликта на Украине и судьбе TikTok.
«Мы также договорились с Си Цзиньпином о встрече на саммите АТЭС в Южной Корее, о моем визите в Китай в начале следующего года и о том, что председатель Си также посетит США», - написал глава Белого дома.
Он добавил, что диалог сторон по телефону будет продолжен.
Ранее Трамп заявил о хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным, лидером Китая Си Цзиньпином и главой КНДР Ким Чен Ыном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме раскрыли показатели рекордной пшеницы «Зюгановка»
- Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином на саммите АТЭС
- Российских туристов не будут эвакуировать из-за пожаров в Турции
- Россиян не допустили к командным соревнованиям на зимнией Олимпиаде 2026 года
- Мобильные операторы требуют «золотой диапазон» частот у спецслужб для связи 5G
- Россияне за год потратили на билеты на концерты миллиард рублей
- Дима Билан допустил сотрудничество «Интервидения» и «Евровидения»
- От «Тани» до «Белой гвардии»: Что ждет москвичей в новом театральном сезоне
- Немецкий политолог обвинил Мерца в выводе бюджета за рубеж
- Автовладельцам раскрыли, какие Geely попадают под отзывную кампанию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru