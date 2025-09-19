Россиян не допустили к командным соревнованиям на зимнией Олимпиаде 2026 года

В заявлении исполкома организации говорится, что на Играх в Милане и Кортине будут действовать те же условия, что и в Париже в 2024 году.

В частности, российские и белорусские атлеты смогут принять участие в Олимпийских играх в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.

Запрещено участие спортсменов и персонала, поддерживающих спецоперацию ВС РФ на Украине, а также «работающие по контракту с российскими или белорусскими военными или органами национальной безопасности».

Ранее в Международном союзе биатлонистов (IBU) объявили, что российские и белорусские спортсмены смогут вернуться на международные соревнования после окончания украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

