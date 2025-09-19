Гендиректор «Химпроминжиниринга» найден мертвым в Подмосковье

В Подмосковье обнаружено тело генерального директора АО «НПК Химпроминжиниринг» Александра Тюнина, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, причиной смерти могло стать самоубийство. В правоохранительных органах уточнили, что по данному факту организована проверка.

В Карелии найдено тело главы регионального управления ФАС

АО «НПК Химпроминжиниринг» специализируется на инжиниринговых проектах и научно-исследовательских разработках в области химической промышленности, в том числе в сегменте композиционных материалов и углеродного волокна. Компания выступает разработчиком технологий, проектировщиком и поставщиком решений для промышленных предприятий России.

В апреле 2016 года Тюнин возглавил АО «НПК Химпроминжиниринг», где руководил развитием проектов по углеродным материалам и модернизации производственных мощностей, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:ПодмосковьеСмерть

Горячие новости

Все новости

партнеры