Гендиректор «Химпроминжиниринга» найден мертвым в Подмосковье
В Подмосковье обнаружено тело генерального директора АО «НПК Химпроминжиниринг» Александра Тюнина, сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, причиной смерти могло стать самоубийство. В правоохранительных органах уточнили, что по данному факту организована проверка.
АО «НПК Химпроминжиниринг» специализируется на инжиниринговых проектах и научно-исследовательских разработках в области химической промышленности, в том числе в сегменте композиционных материалов и углеродного волокна. Компания выступает разработчиком технологий, проектировщиком и поставщиком решений для промышленных предприятий России.
В апреле 2016 года Тюнин возглавил АО «НПК Химпроминжиниринг», где руководил развитием проектов по углеродным материалам и модернизации производственных мощностей, передает «Радиоточка НСН».
