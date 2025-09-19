«Пожары в Турции происходят каждый год, в этот раз позже, поэтому основная масса наших клиентов уже вернулась с отдыха. Самый пик приходится до 1 сентября и первые две недели осени. Пожары сейчас в местности ближе к территории Аланьи, исторически там не так много наших туристов. У нас люди обычно едут в Белек, Кемер и Сиде. В этом районе сейчас максимум сотня-две наших туристов. Отели все находятся на побережье, а повыше расположены виллы местных жителей. Поэтому отели не страдают обычно, они ближе к морю, все туристы живут на берегу моря. Поэтому я думаю, что наши туристы вообще не будут затронуты. Местные жители в большей опасности, так как их дома ближе к лесу расположены», - рассказало он.

Со своей стороны, генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов заверил, что эвакуация туристов не требуется.

«Пожары – это не новость для Турции, поэтому безопасность туристов всегда у всех на первом месте стоит. Если потребуется эвакуация, туристов всех эвакуируют. Такое уже случалось неоднократно. Но сейчас ситуация стабильна, все отдыхают как отдыхают. Все туристы находятся в безопасности. Если потребуется что-то, никто не будет туристов оставлять в пожарах», - добавил собеседник НСН.

Информация о «нашествии акул» в Египте раздута из единичного случая появления акулы. Об этом НСН рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

