«Сейчас мы находимся в ненормальной ситуации с точки зрения экономики – санкционный режим, спецоперация. Под большим напряжением все секторы. Конечно, если бы была воля отечественного автопроизводителя, он бы сделал свою продукцию самой дешевой и продавал бы за счет этого в 10 раз больше. Однако экономика диктует поведение, любая компания должна извлекать прибыль. Сейчас с этим большие проблемы. Поэтому, речь идет о вынужденной мере. Тем не менее, в каждой отдельной отрасли необходимо искать эффективное решение, а не только ссылаться на внешние трудности, что, к сожалению, сплошь и рядом происходит», - отметил собеседник НСН.

Эксперт указал на недостатки промышленной политики в России, которые приводят к такой ситуации.

«Экономические власти, к сожалению, не помогают участникам отрасли как-то выживать, несмотря на массу заградительных мер в отношении импорта. Сейчас много разговоров про утилизационный сбор, который с нового года опять вырастет. Вроде бы, он направлен на защиту отечественного производителя, который, однако, несет убытки и вынужден поднимать цены. Фундаментальная проблема заключается в том, что никто не занимается сокращением издержек, в первую очередь – непродуктивных, которые не создают никакой ценности, а просто уходят в космос», - констатировал Жигалов.