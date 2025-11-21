«Ненормальная» экономика: Дилеры объяснили рост цен от «АвтоВАЗа»
Подорожание автомобилей Lada неизбежно на фоне санкций, ошибок в промышленной политике и действий ЦБ, заявил НСН глава Союза автодилеров РФ Вячеслав Жигалов.
«АвтоВАЗ» вынужден поднимать цены на свою продукцию на фоне сложной экономической ситуации и ошибок правительства в плане поддержки производителей. Об этом НСН заявил глава Союза автомобильных дилеров России Вячеслав Жигалов.
Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов анонсировал новую волну повышения цен на автомобили Lada. По его словам, последнее повышение цен производилось почти год назад, и составило менее 2%, что в несколько раз ниже уровня официальной инфляции. По словам Соколова, так долго сдерживать рост невозможно на фоне роста импорта и агрессивного демпинга со стороны китайских стоков. Цены должны подтягиваться за реальной себестоимостью.
«Сейчас мы находимся в ненормальной ситуации с точки зрения экономики – санкционный режим, спецоперация. Под большим напряжением все секторы. Конечно, если бы была воля отечественного автопроизводителя, он бы сделал свою продукцию самой дешевой и продавал бы за счет этого в 10 раз больше. Однако экономика диктует поведение, любая компания должна извлекать прибыль. Сейчас с этим большие проблемы. Поэтому, речь идет о вынужденной мере. Тем не менее, в каждой отдельной отрасли необходимо искать эффективное решение, а не только ссылаться на внешние трудности, что, к сожалению, сплошь и рядом происходит», - отметил собеседник НСН.
Эксперт указал на недостатки промышленной политики в России, которые приводят к такой ситуации.
«Экономические власти, к сожалению, не помогают участникам отрасли как-то выживать, несмотря на массу заградительных мер в отношении импорта. Сейчас много разговоров про утилизационный сбор, который с нового года опять вырастет. Вроде бы, он направлен на защиту отечественного производителя, который, однако, несет убытки и вынужден поднимать цены. Фундаментальная проблема заключается в том, что никто не занимается сокращением издержек, в первую очередь – непродуктивных, которые не создают никакой ценности, а просто уходят в космос», - констатировал Жигалов.
Глава «АвтоВАЗа» прогнозирует падение продаж по итогам 2025 года до 370 тысяч автомобилей с учетом экспорта (350 тысяч — на российском рынке). За 2024 год компания реализовала внутри страны почти 459 тысяч автомобилей, экспортировала — 21 тысячу.
По словам главы Союза автодилеров, это неизбежный результат повышения цен на фоне политики Центрбанка.
«Помимо высокой ключевой ставки Центробанк инициировал очередное ужесточение требований к заёмщикам именно в части автокредитов. С регулятором очень тяжело разговаривать, он не слышит никогда никаких аргументов, хотя мы с банками пытаемся их доводить. Такая мера приведет к еще большему торможению автокредитования – основного способа продажи автомобилей», - заключил Вячеслав Жигалов.
«АвтоВАЗ» в январе 2025 года проиндексировал цены в среднем на 1,8% на две модели — Lada Granta и Niva Legend. По данным «Автостата», в России по итогам октября средневзвешенная цена нового легкового автомобиля составила рекордные 3,43 млн рублей.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в новых Lada Vesta, у которых ранее во время движения блокировался руль, найден новый дефект. Владельцы стали массово жаловаться на сильнейшие вибрации руля, которые затрудняют движение. Причиной такого явления стала проблема с подушками двигателя.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Миронов требует проверить «АвтоВАЗ» после заявлений о повышении цен
- «Ненормальная» экономика: Дилеры объяснили рост цен от «АвтоВАЗа»
- Со вкусом шоколада: 50% конфет в России признали фальсификатом
- Трамп анонсировал «очень мощные» санкции против России
- Тур певца The Weeknd установил рекорд
- Минюст признал иноагентом брюссельскую организацию «Мемориал»
- В МИД Белоруссии заявили о поиске украинцев, обвиняемых Польшей в теракте
- Вдова рэпера Энди Картрайта получила 12,5 года колонии за убийство мужа
- Россиянам пообещали дальнейшее снижение уровня бедности
- «От Воронежа и дальше»: Отмена утильсбора не заставит автолюбителей перейти на газ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru