Владимир Путин рассказал, что считает настоящей дружбой

Президент России Владимир Путин заявил, что его положение является большим искушением для тех, кто с ним общается, однако его истинные друзья – скромны и сдержаны. Об этом он рассказал в рамках прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией 19 декабря.

«Настоящая дружба подразумевает полное бескорыстие. И, учитывая моё положение, большое искушение для тех, кто со мной общается, прикоснуться к этому. Но люди, которых я считаю своими друзьями, ведут себя очень сдержанно, достойно, и мне за них не стыдно», - отметил президент.