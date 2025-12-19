Владимир Путин рассказал, что считает настоящей дружбой

Президент России Владимир Путин заявил, что его положение является большим искушением для тех, кто с ним общается, однако его истинные друзья – скромны и сдержаны. Об этом он рассказал в рамках прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией 19 декабря.

«Настоящая дружба подразумевает полное бескорыстие. И, учитывая моё положение, большое искушение для тех, кто со мной общается, прикоснуться к этому. Но люди, которых я считаю своими друзьями, ведут себя очень сдержанно, достойно, и мне за них не стыдно», - отметил президент.

Путин подтвердил, что иногда ездит по Москве инкогнито без сопровождения

Кроме того, Путин подчеркнул, что Родина для него начинается с его родителей, и добавил, что нужно любить маму, потому что это то мировоззрение, с которым становятся Героями России. Также глава РФ признался, что «верит в Господа, который...никогда не оставит Россию».

Ранее Путин заявил, что нужно сделать рождение детей модным, чтобы люди понимали, что такое счастье материнства и отцовства, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Пресс-конференция ПутинаПрямая Линия С Владимиром Путиным

