Владимир Путин рассказал, что считает настоящей дружбой
Президент России Владимир Путин заявил, что его положение является большим искушением для тех, кто с ним общается, однако его истинные друзья – скромны и сдержаны. Об этом он рассказал в рамках прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией 19 декабря.
«Настоящая дружба подразумевает полное бескорыстие. И, учитывая моё положение, большое искушение для тех, кто со мной общается, прикоснуться к этому. Но люди, которых я считаю своими друзьями, ведут себя очень сдержанно, достойно, и мне за них не стыдно», - отметил президент.
Кроме того, Путин подчеркнул, что Родина для него начинается с его родителей, и добавил, что нужно любить маму, потому что это то мировоззрение, с которым становятся Героями России. Также глава РФ признался, что «верит в Господа, который...никогда не оставит Россию».
Ранее Путин заявил, что нужно сделать рождение детей модным, чтобы люди понимали, что такое счастье материнства и отцовства, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Как отечественное ПО защитит Россию от беспилотников
- Россиянам назвали продукты, которые не стоит брать по акции перед Новым годом
- Путин заявил о росте престижа рабочих профессий
- Лавров: Европа со своей позицией не нужна в диалоге России и США по Украине
- Путин раскрыл, что ждет Россию через 200 лет
- Путин: Россия подумает о воздержании от ударов по Украине в день голосования
- Лавров заявил о готовности России к разговору с Макроном
- Владимир Путин рассказал, что считает настоящей дружбой
- Путин: Создание мессенджера MAX позволило достичь цифрового суверенитета
- Автосервисы отказались от единой базы данных китайских запчастей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru