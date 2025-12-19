Лавров заявил о готовности России к разговору с Макроном

Россия всегда открыта к диалогу, об этом неоднократно говорил российский лидер Владимир Путин. Как пишет ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Макроны», «мерцы» и «калласы»: Зачем Европа готовится к войне с Россией

Комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европе пора возобновить диалог с Россией, он указал, что для этого необходимо соблюдать элементарные нормы приличия.

«Почитайте, что Макрон наговорил за последние пару месяцев... президент наш не раз подчеркивал, что он всегда открыт к контактам, но при понимании, что это будут вежливые люди», - заключил министр.

Ранее Макрон заявил, что европейцам и украинцам необходимо найти формат для возобновления диалога с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

