Путин заявил о росте престижа рабочих профессий
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии пообещал повышать престиж рабочих специальностей и рассказал, что сегодня делается в этом направлении.
«Сегодня мы системно занимаемся вопросом подготовки высококвалифицированных рабочих кадров. Это происходит на всех уровнях, предпринимается множество мер на этом направлении. Рабочие профессии становятся престижными, но в то же время и сложными, поэтому они приобретаются и в средних специальных учебных заведениях. Специалитет – очень важное направление нашей работы. Мы будем проводить конкурсы, повышать качество образования, сращивать процесс подготовки с практикой на предприятиях, будем пытаться заинтересовывать в сотрудничестве представителей бизнеса, чтобы молодой человек мог одновременно и учиться, и проходить какую-то практику. Мы обязательно продолжим все то, что связано с целевой подготовкой кадров, эти меры будут только усиливаться», – заявил глава государства.
Ранее заместитель GR-директора «Авито» Павел Тихонов заявил, что российская молодежь активно интересуется инженерными специальностями, а также вакансиями с административными и операционными функциями. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
