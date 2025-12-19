Путин заявил о росте престижа рабочих профессий

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии пообещал повышать престиж рабочих специальностей и рассказал, что сегодня делается в этом направлении.

«Сегодня мы системно занимаемся вопросом подготовки высококвалифицированных рабочих кадров. Это происходит на всех уровнях, предпринимается множество мер на этом направлении. Рабочие профессии становятся престижными, но в то же время и сложными, поэтому они приобретаются и в средних специальных учебных заведениях. Специалитет – очень важное направление нашей работы. Мы будем проводить конкурсы, повышать качество образования, сращивать процесс подготовки с практикой на предприятиях, будем пытаться заинтересовывать в сотрудничестве представителей бизнеса, чтобы молодой человек мог одновременно и учиться, и проходить какую-то практику. Мы обязательно продолжим все то, что связано с целевой подготовкой кадров, эти меры будут только усиливаться», – заявил глава государства.