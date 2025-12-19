Завершились съемки новых «Звездных войн» с Райаном Гослингом
Съёмки нового фильма франшизы «Звёздные войны», который выйдет 28 мая 2027 года, завершены. Об этом объявил режиссёр кинокартины Шон Леви.
«Съемки завершены! Отправляюсь на постпродакшн», - написал он в своих соцсетях.
Сюжет новой истории, получившей подзаголовок «Звёздный истребитель» (Starfighter) пока держится в секрете. Однако известно, что события в новом фильме развернутся после девятого эпизода «Звёздные войны: Скайуокер. Восход».
Главные роли в новой ленте исполнят Райан Гослинг и Флинн Грей. Также в актёрский состав вошли Эми Адамс, Мэтт Смит, Миа Гот и другие.
Ранее американская актриса Кэрри Фишер, сыгравшая принцессу Лею Органу во франшизе «Звёздные войны», был посмертно удостоена именной звезды на «Аллее славы» в Голливуде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил о росте престижа рабочих профессий
- Лавров: Европа со своей позицией не нужна в диалоге России и США по Украине
- Путин раскрыл, что ждет Россию через 200 лет
- Путин: Россия подумает о воздержании от ударов по Украине в день голосования
- Лавров заявил о готовности России к разговору с Макроном
- Владимир Путин рассказал, что считает настоящей дружбой
- Путин: Создание мессенджера MAX позволило достичь цифрового суверенитета
- Автосервисы отказались от единой базы данных китайских запчастей
- Путин заявил, что России нужен свой самолет для региональных перевозок
- Завершились съемки новых «Звездных войн» с Райаном Гослингом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru