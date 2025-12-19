Завершились съемки новых «Звездных войн» с Райаном Гослингом

«Съемки завершены! Отправляюсь на постпродакшн», - написал он в своих соцсетях.

Сюжет новой истории, получившей подзаголовок «Звёздный истребитель» (Starfighter) пока держится в секрете. Однако известно, что события в новом фильме развернутся после девятого эпизода «Звёздные войны: Скайуокер. Восход».

Главные роли в новой ленте исполнят Райан Гослинг и Флинн Грей. Также в актёрский состав вошли Эми Адамс, Мэтт Смит, Миа Гот и другие.

Ранее американская актриса Кэрри Фишер, сыгравшая принцессу Лею Органу во франшизе «Звёздные войны», был посмертно удостоена именной звезды на «Аллее славы» в Голливуде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

