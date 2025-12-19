Путин раскрыл, что ждет Россию через 200 лет

Президент России Владимир ожидает, что через 200 лет люди в России будут высоко образованы, что позволит стране эффективно решать различные задачи. Об этом он рассказал в рамках прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией 19 декабря.

«У нас Большом театру только исполняется 250 лет. Так что 200 лет для России еще не такой большой срок. Но я очень рассчитываю на то, что страна будет высоко образованная и на базе этого высокого уровня образования наших людей она будет высокотехнологичной», - поделился он.