Путин раскрыл, что ждет Россию через 200 лет
Президент России Владимир ожидает, что через 200 лет люди в России будут высоко образованы, что позволит стране эффективно решать различные задачи. Об этом он рассказал в рамках прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией 19 декабря.
«У нас Большом театру только исполняется 250 лет. Так что 200 лет для России еще не такой большой срок. Но я очень рассчитываю на то, что страна будет высоко образованная и на базе этого высокого уровня образования наших людей она будет высокотехнологичной», - поделился он.
Так, президент выразил надежду, что с помощью этих технологий Россия будет решать все стоящие перед ней задачи: в области экономики, здравоохранения, социальной политики.
Также глава государства выразил надежду, что Россия спустя этот немаленький срок будет жить в условиях мира и благополучия - выстроит отношения на базе уважения к себе и к своим партнерам со всеми участниками "международной общины".
Ранее Владимир Путин заявил, что России нужен собственный самолёт для региональных перевозок
