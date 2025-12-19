Путин: Россия подумает о воздержании от ударов по Украине в день голосования
Москва готова подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность на Украине в период выборов, хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории, заявил президент России Владимир Путин, выступая на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
При этом президент отметил, что представители украинской стороны могут провести выборы и в нынешних условиях, «если захотят».
«Мы слышим заявления руководителей режима о том, что они настаивают на том, чтобы западные страны и США в период выборов обеспечили безопасность. То есть добились бы прекращения боевых действий. На что хотелось обратить внимание: мы то проводили выборы. И президентские, и муниципальные, и региональные. И нам кто обеспечил безопасность? Напротив, нам старались их сорвать», — сказал российский лидер.
Прямая линия и пресс-конференция президента — программа «Итоги года с Владимиром Путиным» — стартовала в полдень 19 декабря. Мероприятие проходит в Гостином дворе в Москве. На прямую линию президента поступило больше 2,5 миллиона обращений. Представители СМИ с самых разных уголков мира прибыли, чтобы напрямую освещать выступление российского лидера, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможных выборах главы государства являются уловкой, на которую он пытается поймать США.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Как отечественное ПО защитит Россию от беспилотников
- Россиянам назвали продукты, которые не стоит брать по акции перед Новым годом
- Путин заявил о росте престижа рабочих профессий
- Лавров: Европа со своей позицией не нужна в диалоге России и США по Украине
- Путин раскрыл, что ждет Россию через 200 лет
- Путин: Россия подумает о воздержании от ударов по Украине в день голосования
- Лавров заявил о готовности России к разговору с Макроном
- Владимир Путин рассказал, что считает настоящей дружбой
- Путин: Создание мессенджера MAX позволило достичь цифрового суверенитета
- Автосервисы отказались от единой базы данных китайских запчастей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru