Путин: Россия подумает о воздержании от ударов по Украине в день голосования

При этом президент отметил, что представители украинской стороны могут провести выборы и в нынешних условиях, «если захотят».

«Мы слышим заявления руководителей режима о том, что они настаивают на том, чтобы западные страны и США в период выборов обеспечили безопасность. То есть добились бы прекращения боевых действий. На что хотелось обратить внимание: мы то проводили выборы. И президентские, и муниципальные, и региональные. И нам кто обеспечил безопасность? Напротив, нам старались их сорвать», — сказал российский лидер.

Прямая линия и пресс-конференция президента — программа «Итоги года с Владимиром Путиным» — стартовала в полдень 19 декабря. Мероприятие проходит в Гостином дворе в Москве. На прямую линию президента поступило больше 2,5 миллиона обращений. Представители СМИ с самых разных уголков мира прибыли, чтобы напрямую освещать выступление российского лидера, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможных выборах главы государства являются уловкой, на которую он пытается поймать США.

