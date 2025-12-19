Путин: Создание мессенджера MAX позволило достичь цифрового суверенитета
У национального мессенджера MAX будут достойные конкуренты, создание его было необходимо для достижения полного цифрового суверенитета. Об этом в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин.
«Конкуренция всегда нужна, уверен, что и у мессенджера MAX будут конкуренты. Что касается Telegram и другие мессенджеров, у них проблема только в одном — в соблюдении российских законов. Политическое руководство их стран не давало им возможности соблюдать наши законы, накладывая определенные ограничения. Этим и были вызваны соответствующие действия по их замедлению и так далее. Создавать MAX, конечно, было нужно. У нас были все инструменты цифровой сферы, кроме мессенджеров. И теперь можно с уверенностью сказать, и это очень важно, что Россия добилась полного цифрового суверенитета. Россия — одна из трех стран, которая обладает этим суверенитетом: помимо нашей страны, это США и Китай. Кроме того, есть ряд услуг, которые мы можем оказывать нашим гражданам через MAX: таких услуг, которые раньше через иностранные системы мы оказывать не могли по целому ряду обстоятельств, в том числе и по соображениям безопасности», — заявил глава государства.
Ранее гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин заявил, что российский мессенджер «Молния» не планирует заменять Telegram, а будет ориентирован на деловую и трансграничную коммуникацию. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
