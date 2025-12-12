«Автоваз» отзывает свыше 33 тысяч Lada Granta для диагностики узла крепления

«Автоваз» уже проводил крупные отзывы в 2024-2025 годах. Среди них — проверки тормозной системы, рулевых механизмов и отдельных элементов подвески у моделей Granta, Vesta и Niva.

Как правило, такие мероприятия затрагивают десятки тысяч автомобилей и направлены на предупреждение возможных отказов, которые могут повлиять на безопасность движения, передает «Радиоточка НСН».

