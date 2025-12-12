«Автоваз» отзывает свыше 33 тысяч Lada Granta для диагностики узла крепления

Компания «Автоваз» объявила об отзыве 33,4 тысячи автомобилей Lada Granta для проведения диагностики одного из функциональных узлов, сообщил Росстандарт.

В ведомстве уточнили, что проверка необходима для исключения возможных рисков, связанных с ослаблением крепежного элемента, и будет выполнена в рамках сервисной кампании.

«Автоваз» вернется к пятидневной рабочей неделе с января

«Автоваз» уже проводил крупные отзывы в 2024-2025 годах. Среди них — проверки тормозной системы, рулевых механизмов и отдельных элементов подвески у моделей Granta, Vesta и Niva.

Как правило, такие мероприятия затрагивают десятки тысяч автомобилей и направлены на предупреждение возможных отказов, которые могут повлиять на безопасность движения, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Автомобили"автоваз"

Горячие новости

Все новости

партнеры