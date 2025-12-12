«Автоваз» отзывает свыше 33 тысяч Lada Granta для диагностики узла крепления
Компания «Автоваз» объявила об отзыве 33,4 тысячи автомобилей Lada Granta для проведения диагностики одного из функциональных узлов, сообщил Росстандарт.
В ведомстве уточнили, что проверка необходима для исключения возможных рисков, связанных с ослаблением крепежного элемента, и будет выполнена в рамках сервисной кампании.
«Автоваз» уже проводил крупные отзывы в 2024-2025 годах. Среди них — проверки тормозной системы, рулевых механизмов и отдельных элементов подвески у моделей Granta, Vesta и Niva.
Как правило, такие мероприятия затрагивают десятки тысяч автомобилей и направлены на предупреждение возможных отказов, которые могут повлиять на безопасность движения, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Юрист напомнил, что участие в корпоративе не является обязанностью сотрудника
- «Автоваз» отзывает свыше 33 тысяч Lada Granta для диагностики узла крепления
- Продвижение «Сводишь с ума» только в соцсетях назвали признаком бедности
- Шон Бейкер допустил возможность съемок фильма в России
- Роскомнадзор опроверг введение новых ограничений в отношении Telegram
- СМИ: Руководство ФБР тайно провело в США встречи с Умеровым
- Психолог так себе: Нейросети не помогут человеку сформулировать проблему
- Telegraph сообщил об отстранении министра армии США от переговоров по Украине
- Суд продлил арест экс-главы Ростовского облсуда Золотаревой до 15 марта
- Экономист: Госдолг РФ выше уровня инфляции «обирает» будущие поколения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru