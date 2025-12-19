Он отметил, что слова европейцев о гарантиях безопасности для Киева «предполагают создание многонациональных сил для Украины во главе с Европой».

«То есть речь... не столько о гарантиях безопасности, сколько об очередной попытке, достаточно нахрапистой... осуществить военное освоение украинской территории как плацдарм для угроз России», - подчеркнул Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа неправа в ожиданиях стратегического поражения России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».