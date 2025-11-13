«Сначала Национальный родительский комитет защищал в том числе детишек, которых обижали в школе. Но за последние пять-шесть лет произошел радикальный правовой разворот. У подростков изменилось сознание, они стали устраивать беспредел в школе по отношению к учителю. Этим занимаются в том числе и родители. Поэтому комитет последнее время защищает в основном преподавателя. У нас и так не хватает профессиональных учителей в школах. Вот недавно ученик практически избил учительницу, она находится в больнице, а в Екатеринбурге вообще осудили на год исправительных работ преподавателя, который не проработал и месяц, за то, что он отвел хама к директору школы. Я считаю, что это неправомерное решение суда. Наступил какой-то правовой ужас!», - рассказал он.

Также Облонский связал эту проблему и с болезненной темой низких зарплат педагогов. Он уверен, что неуважение профессии кроется и в низкой оплате.