В Родительском комитете рассказали, как вернуть уважение учителям
Учителям необходимо вернуть достоинство и авторитет, но очень сложно питать уважение к специалисту, получающему 20 тысяч рублей, заявил НСН Юрий Оболонский.
Нужно возвращать учителям авторитет и достоинство за счет повышения им в первую очередь зарплат, а также юридически закрепить их неприкосновенность. Об этом НСН рассказал исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский.
В Госдуме предложили придать школьным учителям статус, сопоставимый с депутатской неприкосновенностью. С такой идеей выступил парламентарий Николай Новичков, его слова приводит «Абзац». Новичков подчеркнул, что сегодня статус учителя в обществе неоправданно занижен. Также нужно разрешить учителям наказывать учеников и запретить их любое преследование. Облонский отметил, что сейчас творится правовой беспредел в сторону учителей.
«Сначала Национальный родительский комитет защищал в том числе детишек, которых обижали в школе. Но за последние пять-шесть лет произошел радикальный правовой разворот. У подростков изменилось сознание, они стали устраивать беспредел в школе по отношению к учителю. Этим занимаются в том числе и родители. Поэтому комитет последнее время защищает в основном преподавателя. У нас и так не хватает профессиональных учителей в школах. Вот недавно ученик практически избил учительницу, она находится в больнице, а в Екатеринбурге вообще осудили на год исправительных работ преподавателя, который не проработал и месяц, за то, что он отвел хама к директору школы. Я считаю, что это неправомерное решение суда. Наступил какой-то правовой ужас!», - рассказал он.
Также Облонский связал эту проблему и с болезненной темой низких зарплат педагогов. Он уверен, что неуважение профессии кроется и в низкой оплате.
«Инициативу депутата надо проработать. Нам нужно прежде всего вернуть учителю в школе авторитет и достоинство. Это должен быть неприкасаемый безусловный авторитет, как в советское время. Во-первых, в регионах просто нищенская зарплата у учителей. Я давно уже говорю, что нужно сделать федеральную программу, чтобы был единый ценник. Какой авторитет у учителя может быть при зарплате 20 тысяч рублей? Поэтому и небрежно относятся к ним, а потом мы получаем их в качестве частных репетиторов. Надо с юристами обсуждать, как сделать учителя неприкосновенным, приравнять к депутатам или как-то еще. Я сам буду обсуждать, как сделать так, чтобы любой троллинг или психологическое насилие жестко пресекались. Надо защищать и от родителей, которые занимаются профессиональным троллингом», - подытожил он.
Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков заявил НСН, что сегодня школы находятся в кризисе из-за бесконечного количества инициатив.
