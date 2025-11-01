«Это опять очередные выдумки наших чиновников. Ничего хорошего в этих постоянных инициативах нет. Вообще сейчас образование находится в таком состоянии, что лет на пять точно нужно ввести мораторий на какие-либо изменения и привыкнуть к тому, что есть. Поэтому я не думаю, что сейчас это вообще необходимо, нужно и полезно. Нужно дать возможность учителям просто по-нормальному работать с тем, что есть. Это связано не с тем, что я как-то критикую искусственный интеллект, просто сейчас школа переживает нелегкие времена, связанные с бесконечным количеством инициатив, изменений и реформ, которые негативно сказываются на образовании», - рассказал он.

Ранее сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил НСН, что переход на 12-летнее обучение в школах нанесет вред отечественному образованию, поэтому такая идея, скорее всего, не будет реализована.



