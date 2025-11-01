«Мораторий на пять лет!»: Учителя возмутились постоянным школьным нововведениям
Дмитрий Казаков в беседе с НСН заявил, что непрекращающиеся реформы негативно сказываются на учителях и качестве образования.
Сегодня школы находятся в кризисе из-за бесконечного количества инициатив, поэтому ЕГЭ по искусственному интеллекту точно сейчас не будет полезно школе. Об этом НСН рассказал член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.
ЕГЭ по искусственному интеллекту и ИТ-технологиям может появиться в будущем, заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб РИА Новости. Он добавил, что уже сейчас наблюдается увеличение количества школьных предметов и обязательных экзаменов, таких как ЕГЭ по истории для гуманитарных направлений и по физике для всех инженерных специальностей. Казаков ужаснулся словам чиновника.
«Это опять очередные выдумки наших чиновников. Ничего хорошего в этих постоянных инициативах нет. Вообще сейчас образование находится в таком состоянии, что лет на пять точно нужно ввести мораторий на какие-либо изменения и привыкнуть к тому, что есть. Поэтому я не думаю, что сейчас это вообще необходимо, нужно и полезно. Нужно дать возможность учителям просто по-нормальному работать с тем, что есть. Это связано не с тем, что я как-то критикую искусственный интеллект, просто сейчас школа переживает нелегкие времена, связанные с бесконечным количеством инициатив, изменений и реформ, которые негативно сказываются на образовании», - рассказал он.
Ранее сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил НСН, что переход на 12-летнее обучение в школах нанесет вред отечественному образованию, поэтому такая идея, скорее всего, не будет реализована.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер бывший мировой рекордсмен в прыжках с шестом Пентти Никула
- Маск: Администрация Байдена запрещала спасать астронавтов с МКС до выборов
- Минпромторг изучает возможность моратория на банкротство предприятий Донбасса
- «Мораторий на пять лет!»: Учителя возмутились постоянным школьным нововведениям
- Рядом с проезжей частью в Туле нашли элементы БПЛА
- «Немедленно» или никогда: Пентагон одобрил «Томагавки» для Украины и ждет отмашку Трампа
- СМИ: Драгоценности из Лувра хотели продать через даркнет израильской фирме
- В России в реестр злостных алиментщиков внесли уже 300 тысяч должников
- Алиханов: Текущие условия по льготным автокредитам сохранятся
- В резиденции Трампа прошел роскошный прием в честь Хеллоуина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru