«Мораторий на пять лет!»: Учителя возмутились постоянным школьным нововведениям

Дмитрий Казаков в беседе с НСН заявил, что непрекращающиеся реформы негативно сказываются на учителях и качестве образования.

Сегодня школы находятся в кризисе из-за бесконечного количества инициатив, поэтому ЕГЭ по искусственному интеллекту точно сейчас не будет полезно школе. Об этом НСН рассказал член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.

ЕГЭ по искусственному интеллекту и ИТ-технологиям может появиться в будущем, заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб РИА Новости. Он добавил, что уже сейчас наблюдается увеличение количества школьных предметов и обязательных экзаменов, таких как ЕГЭ по истории для гуманитарных направлений и по физике для всех инженерных специальностей. Казаков ужаснулся словам чиновника.

Глава Рособрнадзора заявил о снижении бумажной нагрузки на учителей в 25 раз

«Это опять очередные выдумки наших чиновников. Ничего хорошего в этих постоянных инициативах нет. Вообще сейчас образование находится в таком состоянии, что лет на пять точно нужно ввести мораторий на какие-либо изменения и привыкнуть к тому, что есть. Поэтому я не думаю, что сейчас это вообще необходимо, нужно и полезно. Нужно дать возможность учителям просто по-нормальному работать с тем, что есть. Это связано не с тем, что я как-то критикую искусственный интеллект, просто сейчас школа переживает нелегкие времена, связанные с бесконечным количеством инициатив, изменений и реформ, которые негативно сказываются на образовании», - рассказал он.

Ранее сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил НСН, что переход на 12-летнее обучение в школах нанесет вред отечественному образованию, поэтому такая идея, скорее всего, не будет реализована.


