В Москве ученик 10 класса избил учителя

По данным ведомства, во время перемены подросток взял со стола учителя стопку тетрадей и убрал к себе в портфель. Вернувшаяся в кабинет педагог заметила пропажу. Она потребовала вернуть тетради, а ученик в ответ начал бить женщину по голове. В результате учителя госпитализировали.

«Подобное поведение абсолютно недопустимо и противоречит всем нормам морали, нравственности и закона. Привлечены правоохранительные органы, школа проводит внутреннее расследование», - говорится в сообщении.

Отмечается, что напавшего ждёт наказание «по всей строгости закона». Кроме того, будет рассмотрен вопрос об исключении подростка из школы.

Ранее учащийся одной из школ Нового Уренгоя напал с ножом на охранника, который пытался вмешаться в его конфликт с одноклассницей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

