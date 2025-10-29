Глава Рособрнадзора заявил о снижении бумажной нагрузки на учителей в 25 раз

Число документов, которые должны заполнять учителя в России, сократилось в 25 раз. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает РИА Новости.

«В среднем можно говорить - раз в 25 объем работы, который должен был в прошлом делать педагог по документам, по количеству бумаг, эта работа уменьшилась», - отметил руководитель федеральной службы.

Музаев добавил, что такое уменьшение идет в соответствии с новой нормативной базой.

Между тем в Госдуме предложили ввести ежемесячную выплату для учителей в случае превышения предельной наполняемости класса.

