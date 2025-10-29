Глава Рособрнадзора заявил о снижении бумажной нагрузки на учителей в 25 раз
Число документов, которые должны заполнять учителя в России, сократилось в 25 раз. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает РИА Новости.
«В среднем можно говорить - раз в 25 объем работы, который должен был в прошлом делать педагог по документам, по количеству бумаг, эта работа уменьшилась», - отметил руководитель федеральной службы.
Музаев добавил, что такое уменьшение идет в соответствии с новой нормативной базой.
Между тем в Госдуме предложили ввести ежемесячную выплату для учителей в случае превышения предельной наполняемости класса.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Саудовской Аравии построят стадион на крыше небоскреба
- Почти 17 млн россиян оформили самозапрет на кредиты
- Набиуллина: Существенного переукрепления курса рубля нет
- Готовьте 60 тысяч: У россиян появился шанс на прямые авиарейсы с Японией
- Долой самозванцев: Сокращение «платников» в вузах подарит стране реальных «профи»
- Глава Рособрнадзора заявил о снижении бумажной нагрузки на учителей в 25 раз
- Более 735 тысяч человек эвакуировали на Кубе из-за урагана «Мелисса»
- Indian Oil не намерена прекращать закупку нефти из России
- Си Цзиньпин и Трамп встретятся 30 октября в Пусане
- Гонка окончена: Почасовая оплата спасет грузоперевозки от аварий и демпинга
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru