По его словам, в России очень много автомобилей старше 15 лет.

«Подобные программы по утилизации уже реализовывались у нас в стране. Они были успешными. Посмотрим, как получится в этот раз. В России очень много автомобилей старше 15 лет. Они сейчас еще больше скапливаются, так как у нас существенно ограничен доступ к новым автомобилям. Я не думаю, что все владельцы таких авто прямо побегут менять свою старую машину на новую, но кого-то это точно заинтересует», — заключил Похмелкин.

Ранее руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев заявил НСН, что «Москвич» и Haval в первую очередь выиграют от возможного повышения утилизационного сбора на автомобили.

