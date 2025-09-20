С начала года Россия увеличила ввоз легковых автомобилей из Китая до максимума

По данным истопника, с начала 2025-го российский импорт легковых авто из Китая на фоне повышения утильсбора резко сократился до $4,1 млрд против $9,15 млрд за аналогичный период 2024-го.

Известно, что всего в августе Китай экспортировал в другие государства машин на $10,2 млрд. Уточняется, что эти показатели на 20% выше продаж за август прошлого года. Между тем, экспорт за восемь месяцев составил $69,4 млрд против $59,2 млрд в январе-августе 2024 года.

Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в интервью НСН заявил, что увеличение утилизационного сбора на часть авто в РФ приведет к росту цен на машины, и в следствии к падению спроса на них, поэтому такая мера не спасет отечественный автопром, а наоборот усугубит ситуацию.