С начала года Россия увеличила ввоз легковых автомобилей из Китая до максимума
В августе 2025 года Россия увеличила ввоз легковых автомобилей из Китая до максимума с начала года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни.
Отмечается, что в результате этого РФ вновь стала основным импортером китайских авто. Так, в конце лета текущего года китайские поставки на российский рынок выросли на четверть, однако за год они, наоборот сократились вдвое и составили $796,4 млн.
По данным истопника, с начала 2025-го российский импорт легковых авто из Китая на фоне повышения утильсбора резко сократился до $4,1 млрд против $9,15 млрд за аналогичный период 2024-го.
Известно, что всего в августе Китай экспортировал в другие государства машин на $10,2 млрд. Уточняется, что эти показатели на 20% выше продаж за август прошлого года. Между тем, экспорт за восемь месяцев составил $69,4 млрд против $59,2 млрд в январе-августе 2024 года.
Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в интервью НСН заявил, что увеличение утилизационного сбора на часть авто в РФ приведет к росту цен на машины, и в следствии к падению спроса на них, поэтому такая мера не спасет отечественный автопром, а наоборот усугубит ситуацию.
