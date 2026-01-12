Кассовые сборы в российских кинотеатрах за 1-11 января превысили 10 миллиардов рублей. Самым прибыльным днем стало 2 января, когда кинозалы заработали свыше 1,4 миллиарда рублей. Более половины от сборов за новогодние каникулы — свыше восьми миллиардов рублей — принадлежит премьерам наступившего года. Исаев отметил, что цены на билеты в кино растут куда медленнее, чем все остальное.

«Москва является определенным исключением из экономической модели всей страны, поэтому билеты здесь дороже. Но последние несколько лет происходит рост цен на билеты, ведь это неизбежный и абсолютно вытекающий из экономической ситуации в стране расклад. Билеты дорожали существенно медленнее, чем потребительская корзина. Сегодня цена билета в кино подошла к своему сбалансированному уровню. Может быть, немного даже перешла его. После новогодних праздников цена билета будет корректироваться и идти вниз. На новогодних праздниках цена на билеты в кино действительно была довольно высокой, как, в общем-то, наверное, и везде. Мы наблюдаем огромный рост цен в сегменте развлечений: дорожают билеты не только в театры, но и в цирки, на различные новогодние представления, елки для детей и так далее. Все дорожает гораздо более быстрыми темпами, чем билеты в кино. Поэтому, к сожалению, киноиндустрии приходится следовать общему тренду инфляционных раскладов по стране», — сказал собеседник НСН.

Ранее глава ассоциации Алексей Воронков заявил, что оптимальная себестоимость одного сеанса в 2025 году достигла в среднем 4063 рублей. По его словам, за 10 лет стоимость билета в кино выросла приблизительно на 58%, что в несколько раз ниже, чем рост стоимости продуктов и топлива. Сейчас в отрасли ценовая политика пересматривается.

