«Без плюсов»: Бесплатная парковка у дома не решит проблемы автомобилистов

Вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский заявил НСН, что необходимо уменьшить количество мест, где запрещается стоять. 

Перевод резидентных разрешений на бесплатную парковку у дома на федеральный уровень не решит проблемы автомобилистов, заявил НСН вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.

Минтранс готовит проект закона, в котором впервые на федеральном уровне пропишут механизм получения автовладельцами резидентных разрешений для бесплатной парковки у дома. Сейчас эти правила урегулированы документами регионального уровня. Минтранс считает, что новая инициатива поможет наладить систему «гибкого регулирования спроса» на машино-места — это необходимо для борьбы с пробками в городах, пишет «Коммерсант». Ольшанский уверен, что автомобилистам эта мера не поможет.

Удар по психике: Водители удивились предложению сделать платными дороги в Москве

«Я критически отношусь к резидентным разрешениям. Что мы получаем в таком случае? Если люди приедут в гости к резидентам, им придется платить или будет штраф. Наша задача – уменьшить количество мест, где запрещается стоять. У нас права граждан в этом смысле очень нарушены. Если возникают споры, суд всегда руководствуется федеральными законами, а не региональными. В данном случае нет смысла решать этот вопрос таким образом, нужен просто другой подход. Более того, есть опасность, что будут закрыты адвокатские лазейки в сфере административных нарушений, так как теперь будет федеральный уровень. Для граждан не вижу плюсов в таком решении», - рассказал он.

Создать единые условия для парковок автотранспорта для всех регионов невозможно, такая идея даже вредна. Об этом в комментарии НСН заявил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / РБК / Михаил Гребенщиков
ТЕГИ:АвтомобилиПарковки

Горячие новости

Все новости

партнеры