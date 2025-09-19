«Я критически отношусь к резидентным разрешениям. Что мы получаем в таком случае? Если люди приедут в гости к резидентам, им придется платить или будет штраф. Наша задача – уменьшить количество мест, где запрещается стоять. У нас права граждан в этом смысле очень нарушены. Если возникают споры, суд всегда руководствуется федеральными законами, а не региональными. В данном случае нет смысла решать этот вопрос таким образом, нужен просто другой подход. Более того, есть опасность, что будут закрыты адвокатские лазейки в сфере административных нарушений, так как теперь будет федеральный уровень. Для граждан не вижу плюсов в таком решении», - рассказал он.

Создать единые условия для парковок автотранспорта для всех регионов невозможно, такая идея даже вредна. Об этом в комментарии НСН заявил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

