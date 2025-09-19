«Без плюсов»: Бесплатная парковка у дома не решит проблемы автомобилистов
Вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский заявил НСН, что необходимо уменьшить количество мест, где запрещается стоять.
Перевод резидентных разрешений на бесплатную парковку у дома на федеральный уровень не решит проблемы автомобилистов, заявил НСН вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.
Минтранс готовит проект закона, в котором впервые на федеральном уровне пропишут механизм получения автовладельцами резидентных разрешений для бесплатной парковки у дома. Сейчас эти правила урегулированы документами регионального уровня. Минтранс считает, что новая инициатива поможет наладить систему «гибкого регулирования спроса» на машино-места — это необходимо для борьбы с пробками в городах, пишет «Коммерсант». Ольшанский уверен, что автомобилистам эта мера не поможет.
«Я критически отношусь к резидентным разрешениям. Что мы получаем в таком случае? Если люди приедут в гости к резидентам, им придется платить или будет штраф. Наша задача – уменьшить количество мест, где запрещается стоять. У нас права граждан в этом смысле очень нарушены. Если возникают споры, суд всегда руководствуется федеральными законами, а не региональными. В данном случае нет смысла решать этот вопрос таким образом, нужен просто другой подход. Более того, есть опасность, что будут закрыты адвокатские лазейки в сфере административных нарушений, так как теперь будет федеральный уровень. Для граждан не вижу плюсов в таком решении», - рассказал он.
Создать единые условия для парковок автотранспорта для всех регионов невозможно, такая идея даже вредна. Об этом в комментарии НСН заявил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Владельцам электросамокатов предложили заплатить налог на СМИ
- «Без плюсов»: Бесплатная парковка у дома не решит проблемы автомобилистов
- Мирный житель погиб в Курской области при атаке дрона
- Возможные санкции ЕС против Израиля признали неэффективными
- Хиты Grand Funk Railroad исполнят GrandFuzzeRs на квартирнике ROCK FM
- В Уфе лось проник на территорию детского сада
- «Посчитать до 10»: Как сократить уровень стресса на работе
- Армия РФ освободила запорожскую Новоивановку
- В Госдуме раскрыли, чем Россия заменит «непредсказуемые» нефтегазовые доходы
- В России предложили увеличить втрое цену билетов на иностранные фильмы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru