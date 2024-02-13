Депутат Григорьев предложил забирать автомобили из-за непристегнутых детей

Парламентарий рассказал, что внёс на рассмотрение соответствующий законопроект, который не позволит водителю отделаться только протоколом.

По его словам, после составления документа, автомобилист продолжает движение с непристёгнутым ребёнком. В результате получается длящееся административное правонарушение, что недопустимо.

«Есть неисправности, с которыми запрещается эксплуатация... неисправные тормоза и алкогольное опьянение водителя. Этот законопроект ставит нарушение правил перевозки детей в один ряд с серьёзными причинами для запрета на эксплуатацию транспортного средства», — заключил Григорьев.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников пообещал, что Госавтоинспекция не будет наказывать водителей за отсутствие зимней резины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».