Депутат Григорьев предложил забирать автомобили из-за непристегнутых детей
Депутат Госдумы Юрий Григорьев, представляющий партию «Справедливая Россия - За правду», предложил эвакуировать на штрафстоянку автомобили, в которых перевозят непристёгнутых ремнём безопасности детей, сообщает Газете.Ru.
Парламентарий рассказал, что внёс на рассмотрение соответствующий законопроект, который не позволит водителю отделаться только протоколом.
По его словам, после составления документа, автомобилист продолжает движение с непристёгнутым ребёнком. В результате получается длящееся административное правонарушение, что недопустимо.
«Есть неисправности, с которыми запрещается эксплуатация... неисправные тормоза и алкогольное опьянение водителя. Этот законопроект ставит нарушение правил перевозки детей в один ряд с серьёзными причинами для запрета на эксплуатацию транспортного средства», — заключил Григорьев.
Ранее глава ГИБДД Михаил Черников пообещал, что Госавтоинспекция не будет наказывать водителей за отсутствие зимней резины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru