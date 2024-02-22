Аналитики назвали регионы с самыми защищенными от угона автомобилями

До этого стало известно, что автомобили китайских марок не интересуют угонщиков в России. Об этом сообщает пресс-служба страховой компании «Согласие». В сообщении говорится, что за последние несколько лет ни один клиент компании, владеющий китайским автомобилем, не стал жертвой угонщиков.

Директор департамента андеррайтинга и управления продуктами «Согласия» Павел Нефедов отметил, что автомобили, как правило, угоняются для разбора и последующего сбыта комплектующих. Однако китайские автопроизводители поставили в Россию не только большое количество готовых машин, но также большой объём запасных частей, передает «Радиоточка НСН».

