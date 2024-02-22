Аналитики назвали регионы с самыми защищенными от угона автомобилями
В январе 2024 года наибольшее число объявлений новых автомобилей, оснащенных сигнализацией, отмечается в Архангельской (72%), Самарской (62,3%) и Омской (58%) областях, сообщили аналитики «Авто.ру».
Отмечается, что в Москве этот показатель составляет 42%. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 20%, пишут «Известия».
Самыми распространенными противоугонными опциями стали центральный замок и иммобилайзер. Аналитики отметили, что практически все новые продаваемые автомобили в России оснащены хотя бы одной противоугонной опцией.
До этого стало известно, что автомобили китайских марок не интересуют угонщиков в России. Об этом сообщает пресс-служба страховой компании «Согласие». В сообщении говорится, что за последние несколько лет ни один клиент компании, владеющий китайским автомобилем, не стал жертвой угонщиков.
Директор департамента андеррайтинга и управления продуктами «Согласия» Павел Нефедов отметил, что автомобили, как правило, угоняются для разбора и последующего сбыта комплектующих. Однако китайские автопроизводители поставили в Россию не только большое количество готовых машин, но также большой объём запасных частей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru