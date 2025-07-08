В Россию в «промышленных» объемах ввозили машины без проверки безопасности
Подделка свидетельств о безопасности конструкции автомобилей происходила в России в промышленных масштабах, сказал НСН Антон Шапарин, выразив надежду на проведение следственных действий.
Разоблачение преступной схемы, связанной с выдачей поддельных сертификатов безопасности на автомобили, исключительно положительно скажется на российском авторынке, заявил НСН вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Руководитель Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация) Назарий Скрыпник ранее принял решение оставить свой пост, получив серьезный выговор от Максима Решетникова, возглавляющего Министерство экономического развития. Причиной стал скандал с автомобильными лабораториями, выдававшими «липовые» сертификаты безопасности, сообщил Telegram-канал Mash. Шапарин отметил, что фальсификация свидетельств на автомобили происходила в промышленных масштабах.
«На прошлой неделе Скрытник находился в отпуске, был оттуда вызван и написал заявление об уходе по собственному желанию. Не сделать этого, я так полагаю, он не мог, потому что исследование Национального автомобильного союза показало, что подотчетные Росаккредитации испытательные лаборатории в промышленных объемах фальсифицируют документы, необходимые для ввоза автомобилей, в том числе не соответствующих требованиям, установленным в России. Мы выявили, что машина может находиться в Питтсбурге, Шанхае или Москве, однако документы на такие авто можно получить легко и непринужденно», - сказал собеседник НСН.
Он выразил надежду на то, что после огласки этой истории будут проведены следственные действия.
«После того, как публикация вышла, никакие контрольно-надзорные мероприятия довольно долго не проводились. Эти документы как покупались людьми, так и продолжили покупаться. После дополнительного давления контрольно-надзорные мероприятия все-таки начались, но в отношении не всех лабораторий, а только некоторых. Часть лабораторий решили пощадить по необъяснимым причинам. Мы видим, что при явном попустительстве Росаккредитации сформировалась совершенно порочная система целого кластера лабораторий, которые выпускали, продавали документы без осмотра. Именно это стало причиной отставки. Мы надеемся, что следственные действия не заставят себя долго ждать», - отметил Шапарин.
По его словам, разоблачение преступной схемы исключительно положительно скажется на российском авторынке.
«Последствия всех этих действий скажутся на рынке исключительно позитивно, потому что с приходом нового руководства в Росаккредитацию мы очень надеемся, что эта порочная система клиентских отношений будет разрушена. Мы надеемся, что наконец-то эта важнейшая отрасль наконец-то станет чистой, потому что мы же претендуем на то, чтобы наши документы признавали во всем мире», - заключил Шапарин.
Ранее вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский заявил НСН, что законопроект об увеличении в 40 раз штрафов за превышение автомобилистами шумовых норм не имеет будущего.
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