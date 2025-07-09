СМИ: Силовики задержали главу Михайловского и МХАТ Кехмана

Директор МХАТ и худрук театра в Санкт-Петербурге Владимир Кехман был досьавлен в Следственный комитет РФ. Об этом сообщает «Фонтанка».

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По данным издания, речь идёт об уголовном деле о растрате или присвоении в особо крупном размере, которое связано с контрактами на реконструкцию старой сцены МХАТ.

Отмечается, что Кехмана задержали в Подмосковье практически сразу после его возвращения из-за границы. При этом процессуального решения о задержании директор МХАТ пока нет.

Ранее Мосгорсуд признал бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова виновным по делу о растрате и назначил ему 13 лет колонии, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Уголовное ДелоРастратаЗадержаниеМХАТ

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