СМИ: Силовики задержали главу Михайловского и МХАТ Кехмана

По данным издания, речь идёт об уголовном деле о растрате или присвоении в особо крупном размере, которое связано с контрактами на реконструкцию старой сцены МХАТ.

Отмечается, что Кехмана задержали в Подмосковье практически сразу после его возвращения из-за границы. При этом процессуального решения о задержании директор МХАТ пока нет.

Ранее Мосгорсуд признал бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова виновным по делу о растрате и назначил ему 13 лет колонии, сообщает RT.

